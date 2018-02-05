Terör yıktı, TOKi yapıyor

Başbakanlık
Toplu Konut İdaresi
(TOKİ
), Doğu ve
Güneydoğu Anadolu
bölgesinde konut üretimine
hız kesmeden
devam ediyor.
Bugüne kadar Doğu ve
Güneydoğu Anadolu
bölgesinde 176 bin 311
konutun inşasına başladıklarını
belirten TOKİ
Başkanı Ergün Turan,
"İnşasına başladığımız
konutlarımızın 137 bin
94 adedini tamamladık.
Diğer konutlarımızın
inşası hızla devam
ediyor. Bölgeden gelen
yoğun talebi karşılamak
için vitesi arttırdık"
dedi.
TOKİ'nin
Güneydoğu'da örnek
teşkil eden ve ihtiyaca
göre projeler ürettiğini
vurgulayan Turan,
şöyle devam etti:
"Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nde bugüne
kadar Adıyaman'da 4
bin 297, Batman'da 5
bin 397, Diyarbakır'da
16 bin 692, Gaziantep'te
20 bin 813, Kilis'te bin
152, Mardin'de 8 bin
387, Siirt'te bin 297,
Şanlıurfa'da 13 bin 515
ve Şırnak'ta 11 bin 111
konut olmak üzere 82
bin 643 konutun inşasına
başladık. Bu konutlarımızın
53 bin 499'unu
tamamladık."
Güneydoğu'da
inşa ettikleri projeler
hakkında bilgi veren
Turan, "Büyüyen
sanayisiyle ülkemizin
lokomotif şehirlerinden
olan ve konut ihtiyacı
artan Gaziantep'te
8.5 milyon metrekare
alan üzerinde 50 bin
konutluk Gaziantep
Kuzey Şehir projesini
hayata geçirdik. Doğa
ve çevreden mimariye,
sosyal alt yapıdan
ulaşım ağlarına, nüfus
artış hızından yıllık
konut ihtiyacına kadar
pek çok parametreyi,
50 bin konutluk
alanda eşzamanlı
üretilmiş bir çalışma
planında buluşturduk"
açıklamasında bulundu.