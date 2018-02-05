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Terör yıktı, yapıyor

Giriş Tarihi: 5.2.2018
Terör yıktı, TOKi yapıyor
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde konut üretimine hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 176 bin 311 konutun inşasına başladıklarını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, "İnşasına başladığımız konutlarımızın 137 bin 94 adedini tamamladık. Diğer konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Bölgeden gelen yoğun talebi karşılamak için vitesi arttırdık" dedi. TOKİ'nin Güneydoğu'da örnek teşkil eden ve ihtiyaca göre projeler ürettiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti: "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne kadar Adıyaman'da 4 bin 297, Batman'da 5 bin 397, Diyarbakır'da 16 bin 692, Gaziantep'te 20 bin 813, Kilis'te bin 152, Mardin'de 8 bin 387, Siirt'te bin 297, Şanlıurfa'da 13 bin 515 ve Şırnak'ta 11 bin 111 konut olmak üzere 82 bin 643 konutun inşasına başladık. Bu konutlarımızın 53 bin 499'unu tamamladık." Güneydoğu'da inşa ettikleri projeler hakkında bilgi veren Turan, "Büyüyen sanayisiyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden olan ve konut ihtiyacı artan Gaziantep'te 8.5 milyon metrekare alan üzerinde 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir projesini hayata geçirdik. Doğa ve çevreden mimariye, sosyal alt yapıdan ulaşım ağlarına, nüfus artış hızından yıllık konut ihtiyacına kadar pek çok parametreyi, 50 bin konutluk alanda eşzamanlı üretilmiş bir çalışma planında buluşturduk" açıklamasında bulundu.
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Terör yıktı, TOKi yapıyor
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