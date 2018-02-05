TOKİ’den sınıra Türk Seddi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ
) Başkanı Ergün Turan, Suriye
sınırında 711 kilometrelik Çin Seddi
ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyadaki üçüncü en uzun güvenlik duvarının inşasını tamamladıklarını söyledi. Güvenlik duvarının sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklarla inşa edildiğini belirten Turan, "Ayrıca duvarların üzerlerine jiletli tel de çekildi. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolu ve gözetleme kulesi inşa ettik. Duvar boyunca kurşungeçirmez camları bulunan 15 kapıda, en üst seviyede güvenlik sağlayan özel malzemeler kullandık" dedi. Gerek arazi koşulları, gerek mayınlı arazi
lere rağmen güvenlik duvarını tamamladıklarını ve sınırımızı daha güvenli hale getirdiklerini vurgulayan Turan, "Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa edildi. Ayrıca, Suriye'den yasadışı geçişlerin önlenmesi ve sınırımızın daha güvenli hale gelmesi için 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı kulekollar inşa ettik" açıklamasında bulundu. Suriye ve İran
sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 adet Kulekol inşa ettiklerini belirten Turan, Kulekollar ile sınırımızın daha güvenli hale geldiğini söyledi. Kahraman askerlerimizin ihtiyaç duyduğu her şeyin Kulekol içerisinde yer alacağını vurgulayan Turan, "Kulekollar zemin ile beraber toplam beş kattan oluşacak. Gözetleme Kulekollarının zemin katında duş ve silahlık bulunmaktadır. Birinci kat ise sistem odası olarak tasarlandı. İçerisinde atış mazgalları ve kurşungeçirmez cam olacaktır. Yaşam katı olarak tasarladığımız ikinci katta fırın ve diğer ihtiyaçlar olup üçüncü kat da gözetleme katı olacaktır" dedi. SON 60 KİLOMETRE
İran sınırında inşasına başlanan 144 kilometrelik duvarın son 60 kilometresi kaldığını belirten Turan, "Toplam 144 kilometrelik duvarın 57.152 kilometrelik kısmı Iğdır'da geriye kalan 86.848 kilometrelik kısmını ise Ağrı sınırında inşa ediyoruz. Sınırda olağanüstü ve tehlikeli bir çalışma yapıyoruz. Mayınlı arazilerin olması ve diğer etkenler işimizi daha da zorlaştırıyor. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Neredeyse her gün 2.5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz" dedi. Turan, "Yasadışı faaliyetlerin kontrol edilmesi, güvenliğin sağlanması açısından sınır duvarı çok önemli" dedi.