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Turan: Yeni alan esnafımıza indirimi iyi geldi

Grup Başkanvekili , "Yeni alan taksici esnafımıza indiriminin iyi geldiğini düşünüyoruz." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 15:15
Turan: Yeni taksi alan esnafımıza ÖTV indirimi iyi geldi

Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kaymakam Mustafa Can ve İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile durağını ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Turan, burada yaptığı konuşmada, 31 Aralık 2019'a kadar, 16 ve daha büyük yaştaki araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni araç alımında 10 bin lirayı aşmamak üzere indirimi sağlanmasını öngören "torba tasarı"ya değindi.

"TÜM ESNAFLARIMIZ İÇİN GETİRDİK"

Turan, şunları kaydetti:

"Yeni taksi alan taksici esnafımıza ÖTV indiriminin iyi geldiğini düşünüyoruz. Bildiğim kadarıyla yüzde 50'ye kadar indirim oluyor. Şimdi benzerini tüm esnaflarımız için getirdik. Esnafımız kendi alanında aracını kullanacaksa düşük faizli kredi veriliyor ayrıca iş yeri almak isteyene de hükümetimiz esnafımız için ne kadar imkan varsa yapmaya çalışıyor. Esnafımız güçlü olursa halkımızda güçlü olur devletimiz de güçlü olur. Bu konuda beraber çalışarak beraber büyüyeceğiz."

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Turan: Yeni taksi alan esnafımıza ÖTV indirimi iyi geldi
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