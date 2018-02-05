Türk pizzası İngiltere’ye giriyor

Yüzde 100 Türk sermayeli Pizzabulls İngiltere
'de Türk pizzası satacak. Londra'da açacağı ilk yurtdışı şubesinde Türkiye'ye has kavurmalı pizzayı İngiltere halkına yedirmek istediklerini dile getiren Pizzabulls CEO'su Cavit Can Kırbeyi, "Türkiye'de 43 şubeye ulaştık. Şimdi ABD'den sonra en büyük pizza pazarı İngiltere'yi Türk pizzasıyla tanıştıracağız. İngiltere'de yılda kişi başına 11 pizza tüketilirken Türkiye'de ise rakam sadece 3" dedi.
Karadeniz'de ise pideye rakip olduklarını vurgulayan Kırbeyi, "Karadeniz'deki şubelerimiz en iyi satış yapanlar arasında. Özellikle kavurmalı pizzayı çok sevdiler. Yakında bütün Karadeniz'e pizza servisi yapacağız" dedi. Geçen yılı 35 milyon TL ciro ile kapatan bu yıl ise 60 milyon TL ciro hedeflediklerinin altını çizen Kırbey'in 2018 hedefi 120 milyon TL.