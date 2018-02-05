Türk seramiğini kadınlar büyütüyor

Hitit Seramik
, Eylül 2017'de İbrahim Hızal'ın vefatının ardından Hızal'ın eşi Sevgi, kızları Ülker ve Beril Hizal ile büyüyor. Uşak
'taki fabrikanın yanı sıra Bozüyük'teki parlatma ve ebatlama tesislerini de bünyesine dahil eden firma, 2 milyon metrekarelik ürün kapasitesiyle başladığı yolculuğa bugün 20 milyon metrekarelik toplam kapasiteyle devam ediyor.
Hitit Seramik'in Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Hızal, "Eşimin 7'sini yaptıktan sonra 8'inci gün şirketin koltuğuna oturdum. Kızlarımla yeni yönetimi oluşturduk. Merhum İbrahim Hızal, doğru zamanlarda doğru projeleri hayata geçirdi. Dünyaya yeni ürünler sunmak istiyordu, bu hedefine de ulaştı. Tesislerimizde bugün bir üretim tesisi içerisinde en fazla ebat ve çeşit üretimi yapılabiliyor. Bu özelliği sayesinde Hitit Seramik dünyanın nadir tesislerinden biri oldu" diye konuştu.
Kızı Ülker Hızal'ın Londra'da işletme, Beril Hızal'ın ise İtalya'da tasarım okuduğunu hatırlatan Hızal, "El birliğiyle bu şirketi daha ileriye taşıyacağız. Yatırımlarımızı da kendi kaynaklarımızla finanse ediyoruz" dedi. PARİS METRO İSTASYONLARINA TÜRK SERAMİĞİ
Sevgi Hızal, "Paris metrosundaki Chatelet, Republic, Bastille ve Opera gibi en büyük istasyonların yenilenmesinde bizim seramiklerimiz kullanıldı. Bu istasyonlar için 200 bin metrekarelik ürün teslimatı yapıldı" bilgisini verdi. Almanya ve Fransa'da Home Works adıyla şirketleri ve lojistik depoları bulunduğunu belirten Ülker Hızal, çevre ülkelerdeki iş ortaklarına lojistik desteği verdiklerini, Beril Hızal da önemli şehirlerde konsept mağazalar açtıklarını ve sayının artacağını kaydetti.