Yerli ve milli OSB Yalova’da kurulacak

Türkiye'nin organize sanayi bölgesi olmayan tek ili konumundaki Yalova'da yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayacak olan, 6.5 milyar TL değerindeki Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için 2021 yılında çalışmalara başlanacak. Makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya yan sanayi, elektrik, elektronik eşya, savunma araç ve gereçleri gibi yüksek katma değere sahip ürünler üretilmesi planlanan Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım hazırlıkları son hızla devam ediyor. Orta ve büyük ölçekli toplam 264 parselden oluşan ve faaliyete geçmesiyle yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanması planlanan OSB'de sınırlı sayıdaki parseller, OSB Kanunu çerçevesinde, maliyetine ve uzun vadeli ödeme planlarıyla tahsise açıldı.

"KOCAELİ'NDE YER KALMADI"

Kuruluş çalışmaları 2017'nin Haziran ayında tamamlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen organize sanayi bölgesi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki 470 hektar alanda inşa edilecek. Yalova- İMES Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, Kocaeli'nin Dilovası bölgesinde yer alan organize sanayi bölgesinin doluluk oranlarının yüzde 80'e ulaştığını, bu bölgede yer alamayan veya tesislerini büyütmek isteyen sanayicilerin talebi üzerine harekete geçtiklerini aktardı. Bünyesinde 160 sanayici ve işadamı bulunan derneğin OSB kuruluş çalışmalarına 1,5 yıl önce başladığını aktaran Erboz, "Yenilikçi, milli, yerli ve yeşil üretimi kendisine misyon edinen OSB bünyesinde, meslek eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu, itfaiye, güneş ve rüzgar enerji santralleri, sağlık merkezi, antrepo gibi tamamlayıcı sosyal donatıların da yer alacağı yeni nesil bir OSB inşa etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'İKİ YILDA BİTECEK'

?OSB alanının yarısından fazlasını dolduracak nitelikte mevcut üyelerinin bulunduğunu, kalan sınırlı sayı ve büyüklükteki alanlar için yeni yatırımcılar alındığına dikkat çeken Süheyl Erboz, "Kamulaştırma çalışmalarının 2 yıl süreceğini tahmin ediyoruz. Ülke kalkınmasını akamete uğratmaya çalışan bir takım organizasyonlar ve haksız kazanç elde etmeye çalışan arazi spekülatörü olan mihrakların saldırılarına karşı mücadele veriyoruz" dedi.

YALOVA MARMARA'NIN KALBİ OLDU

Hedeflerinin yerli, milli ve yenilikçi bir OSB kurmak olduğunu ifade eden Erboz, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Zeytin Dalı operasyonunda kullandığı silah, mühimmat ve teçhizatın yüzde 70'inin milli ve yerli olduğu; milletçe büyük bir kıvanç ve onur duyduğumuz bilinmektedir. Devletimizin ortaya koymuş olduğu 2023 yılı hedefleri arasında yer alan Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olmak istiyoruz. 500 milyar dolar ihracat ve kişi başına milli gelirin 25 bin dolar olduğu bir Türkiye hedefini yakalamak için, Marmara Bölgesi'nin kalbi durumunda olan Yalova'da devlet politikaları çerçevesinde yatırım, katma değer ve istihdam oluşturarak, en çevreci üretimin dünya çapında örneklerinden birini sergileyeceğiz" dedi.