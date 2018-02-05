Yılmaz’a ‘Yılın Valisi’ ödülü verildi

Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yılın En'leri" ödülleri sahiplerini buldu. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, "Yılın Valisi" ödülüne layık görüldü. Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği'nin bu yıl 11'sini düzenlediği ödül töreni İstanbul Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yılın enleri ödülleri, siyaset, sanat, spor, kültür, iş dünyası ve basın gibi 25 farklı dalda değerlendirildi. Çevre ile uyum, sosyal sorumluluk, verimlilik, sanatsal, kültürel ve tarihi değerlerin yaşatılmasına verdiği destek ve yaptığı çalışmalar ile eğitim, kalkınma ve gelişime sunduğu katkılar gibi farklı kriterlerin değerlendirilmesi sonucu ödüle layık görülen adaylar kendi dallarında yılın en başarılı ismi olarak seçildi. Dernek tarafından bu konulardaki "Üstün gayretli, özverili ve başarılı çalışmalarından" dolayı "Yılın Valisi Ödülü" Yalova Valisi Tuğba Yılmaz 'a verildi. Gecede ayrıca, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a "Yılın Bakanı", AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'a "Yılın Onur Ödülü", AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ile MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'a "Yılın Milletvekilleri" ödülü verildi.

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