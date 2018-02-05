Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Yılmaz’a ‘Yılın Valisi’ ödülü verildi

Yılmaz’a ‘Yılın Valisi’ ödülü verildi

ÖZGÜR YILDIZ
ÖZGÜR YILDIZ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
Yılmaz’a ‘Yılın Valisi’ ödülü verildi

, Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yılın En'leri" ödülleri sahiplerini buldu. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, "Yılın Valisi" ödülüne layık görüldü. Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği'nin bu yıl 11'sini düzenlediği ödül töreni Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yılın enleri ödülleri, siyaset, sanat, spor, kültür, iş dünyası ve basın gibi 25 farklı dalda değerlendirildi. Çevre ile uyum, sosyal sorumluluk, verimlilik, sanatsal, kültürel ve tarihi değerlerin yaşatılmasına verdiği destek ve yaptığı çalışmalar ile eğitim, kalkınma ve gelişime sunduğu katkılar gibi farklı kriterlerin değerlendirilmesi sonucu ödüle layık görülen adaylar kendi dallarında yılın en başarılı ismi olarak seçildi. Dernek tarafından bu konulardaki "Üstün gayretli, özverili ve başarılı çalışmalarından" dolayı "Yılın Valisi Ödülü" Yalova Valisi Tuğba Yılmaz 'a verildi. Gecede ayrıca, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a "Yılın Bakanı", Grup Başkan Vekili 'a "Yılın Onur Ödülü", AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ile İstanbul Milletvekili Celal Adan'a "Yılın Milletvekilleri" ödülü verildi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılmaz’a ‘Yılın Valisi’ ödülü verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN