2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarıyılının başlamasıyla 18 milyon öğrenci ders başı yaparken, 'okul sütü programı' kapsamında okullara süt dağıtımı da dün sab
ah itibarıyla başladı. 7 yıldır kesintisiz devam eden okul sütü programı kapsamında çocuklara 1 milyar 750 milyon paket süt ulaştırıldı. Bu yıl ise 6 milyon öğrenciye 255 milyon kutu süt dağıtımı yapılacak. 17 MİLYON ÖĞRENCİ
Muazzez Karaçay İlkokulu'nda gerçekleştirilen Okul Sütü Programı 7. Uygulama Yılı Dağıtım Töreni'nde konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan öğrencilere tavsiyede bulunarak "Besinlerimiz arasında beyazlar var. Besinler arasında bulunan un, şeker ve tuz gibi beyazlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Bir beyaz var ki, süt, onu yeterince tüketmek zorundayız" dedi. Süt tüketimine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise bu yarıyılda öğrencilere daha kaliteli bir eğitim vermek için çalıştıklarını belirterek "Daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir gelecek ancak sağlıklı nesillerle mümkündür. Öğrencilerimize doğru beslenme alışkanlığının kazandırılmasını önemsiyoruz. Süt ürünleri üretiminde Avrupa'da da birinciyiz. Sütün üretiminde bir sorun yoktur. Ancak AB ülkeleriyle kıyaslandığında biraz daha süt tüketiminin artırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.