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sa’ya içeride 40 kat talep

Giriş Tarihi: 6.2.2018
Enerjisa’ya içeride 40 kat talep
Türkiye'ye güvenin en somut göstergesi halka arzlara ilginin adeta patlaması oldu. Trabzon Limanı'nın geçen ayki halka arzına 6 kat talep gelmesinin ardından, sa'nın halka arzına da toplamda 5 kat, yurtiçi bireysel yatırımcılardan ise yaklaşık 40 kat talep geldi. Yurtiçi bireysel yatırımcılara 10.6 milyon adetlik pay ayrılırken, bu gruptan gelen talep 430.2 milyon adet oldu. Enerjisa Enerji hisseleri, 8 Şubat'ta işleme açılacak. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet ve E.ON Üst Yöneticisi Johannes Teyssen talebin yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ve Enerjisa'ya olan güveninin net göstergesi olduğuna dikkat çekti.
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Enerjisa’ya içeride 40 kat talep
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