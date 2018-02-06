Güven 12 milyar dolar getirdi

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan ve bu performansını 2018'e de taşıması beklenen Türkiye
, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki hisse senedi ve tahvil-bono alımları 11.8 milyar dolarla son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, halka arzlara da rekor talep geliyor. Söz konusu dönemde tahvil-bonoda 9 milyar dolar ve hisse senedinde 2.8 milyar dolarlık net alım yapıldı. RİSK İŞTAHI CANLI
TL varlıkları üzerinde en önemli baskı unsuru olan enflasyonun, küresel piyasalarda devam eden risk iştahı ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu devam ettirmesinin etkisiyle yıllık bazda düşüşe geçeceği beklentilerinin artması, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yerleşik yatırımcıların bu varlıklara yönelmesini sağladı. Son 2 haftada açıklanan ocak ayına ilişkin makroekonomik veriler, 2017'deki pozitif havanın bu yılın ilk çeyreğine taşınacağına da işaret ediyor. Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, uluslararası hukuk kuralları içerisinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın belirsizlikleri ve beraberinde piyasalarda oynaklığı azalttığını belirtirken, Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek de büyümedeki ivmelenmenin TL cinsinden değerlenen varlıklara olan ilgiyi artırdığına işaret etti.