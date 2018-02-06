İlk ‘4.0 maden’ kömürü Joystickle çıkaracak

Türkiye
'nin
en stratejik sektörleri arasında yer alan madencilikte de Endüstri 4.0 teknolojileri etkin şekilde kullanılmaya başlandı. Bu hedefle yola çıkan Polat Madencilik
ile FİBA Holding'in ortak olduğu Polyak-Eynez Türkiye'nin joysticklerle yönetilecek ilk madenini kuruyor. Yeni teknoloji sayesinde madende yüzlerce robot dışarıdan kumanda ile kömür çıkaracak. SABAH'a konuşan Polat Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat
, yıllık 5 milyon tonluk kömür üretimi ve 700 megavatlık termik santral kurulumu hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Polat, "Maden tarafında 2018'in üçüncü çeyreğinde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan ise enerji tarafında bütün izin ve lisanslarımız hazır" dedi. Türkiye'nin 2018 yılında beklenenin üzerinde bir büyüme göstereceğine inandığını dile getiren Polat, "Madencilik alanındaki atılımlara bakarsak 2018 yılının önemli gelişmeleri beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. Sektörümüz önemli bir ivme yakalayacak" diye konuştu.