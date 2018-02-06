İstanbul, ihracatta 208 noktaya ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar oldu. Söz konusu ihracatın 5 milyar 137,2 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan gerçekleştirilirken, bu rakam ülke dış satımının yüzde 42,1'ine denk geldi.

İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 1 milyar 57,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon olurken, hazır giyim ve konfeksiyonu 643,7 milyon dolarla çelik, 589,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 444,9 milyon dolarla da otomotiv endüstrisi takip etti.

"Elektrik, elektronik ve hizmet", "demir ve demir dışı metaller", "tekstil ve ham maddeleri", "makine ve aksamları", "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", "mobilya, kağıt ve orman ürünleri", "madencilik ürünleri", "iklimlendirme sanayi", "mücevher", "çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri" ise İstanbul'dan 100 milyon doların üzerinde ihracatın gerçekleştirildiği diğer sektörler arasında yer aldı.

Ocak ayında İstanbul'dan ihracat yapan 27 sektörden 14'ü, 100 milyon doların üzerinde dış satıma imza attı.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜNDE

İstanbul'dan yılın ilk ayında gerçekleştirilen ihracatın en fazla arttığı sektör zeytin ve zeytinyağı oldu. Zeytin ve zeytinyağı ihracatı, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96,8 artarak 11 milyon 239 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ihracatın en fazla arttığı sektörler sıralamasında, yüzde 60,2 ile madencilik ürünleri ikinci sırada yer alırken, madenciliği yüzde 48,1 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 44,5 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.

Yılın ilk ayında İstanbul'dan ihracat gerçekleştiren 5 sektörün dış satımında ise geçen yıla kıyasla azalış gözlendi. Bu dönemde ihracatı en fazla azalan sektör yüzde 73,9 ile gemi ve yat oldu. Gemi ve yat sektörünün 2017'nin ocak ayında 53,3 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ihracatı, bu yılın aynı döneminde 13,9 milyon dolara geriledi.

İstanbul'da mücevher sektörünün ihracatı, yüzde 32,3'lük azalışla 183,7 milyon dolardan 124,4 milyon dolara düştü. Mücevher, ihracatında en fazla azalış olan ikinci sektör olarak belirlendi.

İhracatında azalış olan diğer sektörler, yüzde 27,2 ile savunma ve havacılık, yüzde 10,7 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 1,9 ile de yaş meyve ve sebze olarak sıralandı

İHRACATTA PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

İstanbul'da bulunan şirketlerin, yılın ilk ayında gerçekleştirdiği ihracatta bölgesel çeşitliliği artırması da dikkati çekti. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırmayı başaran İstanbullu şirketler, geçen ay 208 farklı noktaya ihracat gerçekleştirdi.

Ocakta İstanbul'dan en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülke, 613,2 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 351,9 milyon dolarla Birleşik Krallık, 279,5 milyon dolarla İtalya ve 248,5 milyon dolarla İspanya takip etti.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan yapılan ihracatın en fazla artış kaydettiği ülke ise Jamaika oldu. Ocak 2017'de 114,1 bin dolar olan Jamaika'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen ihracat, bu yılın aynı döneminde 9 milyon 948,9 bin dolara yükselerek 87 katına çıktı.

Öte yandan, geçen yılın ilk ayında ihracat gerçekleştirilmeyen Guam, Faroe Adaları, Sao Tome ve Principe, Svaziland, Laos, Cook Adaları, Trabzon Serbest Bölge, Tonga, Aruba, Cayman Adaları, Tuvalı, Denizli Serbest Bölge, Makao ve Lesotho olmak üzere 14 nokta, Ocak 2018'de İstanbullu şirketlerin pazarları arasına girdi.