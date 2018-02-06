Merkez Bankası’ndan gençlere kariyer fırsatı

Merkez Bankası gençlere iş, kariyer fırsatı yaratmak için önemli bir projeye imza attı. 35 üniversiteden yaklaşık 2 bin öğrenciyi ağırlayan banka, gençlere milli bankacılıktan banknot ağırlığına, enflasyondan para politikasına kadar birçok başlıkta ekonomiyi anlatıyor. "Herkes İçin Ekonomi" projesi kapsamında farklı kitlelere ulaşan banka ilköğretim, lise, üniversite öğrencileri ve öğretmenlere eğitim veriyor. Projeyle bankaya ilgi canlı tutulurken, bilgi ve farkındalık seviyesi yükseltiliyor. Programlarda paranın işlevi, Türk Lirası
banknotlar ve madeni paralar, banknotların güvenlik özellikleri, grafiklerle, resimlerle anlatılırken, çocuklardan hayallerindeki parayı çizmeleri isteniyor. Merkez Bankası Eğitim Gönüllüleri çocuklara para, enflasyon konularında eğitim veriyor. RESİMLE ANLATIM
İlkokul öğrencilerine banknot broşürü dağıtılarak paraların özellikleri anlatılıyor. Lise öğrencilerine para, enflasyon, fiyat istikrarı başlıklarında eğitim veriliyor. Eğitim programı sadece öğrencileri kapsamıyor. Eğitimlerde paranın işlevi, Türk Lirası banknotlar ve madeni paralar, banknotların güvenlik özellikleri, grafiklerle, resimlerle anlatılırken, çocuklardan hayallerindeki parayı çizmeleri isteniyor. ANKARA