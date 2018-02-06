Tesla enerji santrali kuruyor

Avustralya
'da
dünyanın en büyük bataryasını kurarak ülkenin bir bölümündeki enerji sorununa çözüm getiren Tesla
, şimdi de 50 bin evi kullanarak dünyanın en büyük sanal enerji santralini oluşturacağını duyurdu. Proje kapsamında 50 bin evin tümüne 5kW kapasiteli güneş panelleri takılacak ve Tesla tarafından üretilen Powerwall 2 bataryasından her eve yerleştirilecek. Güneş ışınlarıyla günün büyük bir bölümünde enerji toplayacak paneller, Powerwall 2 bataryaları sayesinde kullanılmayan enerjiyi depolayacak ve enerji yetersizliğinin yaşanması durumunda şehir şebekesine yardımcı olacak. İlk olarak bin 100 ev ile başlayacak proje, ev sahiplerine ücretsiz (veya ucuz) elektrik olarak geri dönecek. Şebekeye aktarılan elektrikle tüm bölge halkının elektrik faturasının yüzde 30 oranında ucuzlaması öngörülüyor.