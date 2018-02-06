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‘Beş Duyu’ ile finalde

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018
THY ‘Beş Duyu’ ile finalde
Türk Hava Yolları () dünyaca ünlü kardiyolog Dr. Mehmet Öz'ün rol aldığı yeni reklam filmi 'Beş Duyu' ile Amerikan Ulusal Futbol Ligi final karşılaşması 'Super Bowl'a damgasını vurdu. Bu yıl 52'ncisi düzenlenen ve Philadelphia Eagles'ın şampiyon olduğu maçta ilk kez gösterilen film, Avrupa, Güney Afrika, Uzak Doğu, Orta Doğu, Kanada, Latin Amerika ve ABD gibi birçok bölgede gösterime girdi. THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Geçen yıl Morgan Freemanlı kampanyamız büyük bir hit olmuştu. Şimdi Dr. Mehmet Öz ile yeni iş birliğinin güzel yansımalarını almak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Mehmet Öz ise "Hayatını, insan vücudunun harikalarını tüm dünyaya duyurmaya adamış bir doktor olarak, yeni reklam projesi 'Beş Duyu'da THY ile çalışmaktan çok mutluyum" diye konuştu. 'Beş Duyu' ise kısa sürede Youtube 1 milyon kişi tarafından görüntülendi.
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THY ‘Beş Duyu’ ile finalde
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