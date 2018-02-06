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Üniversiteli girişimcilerden ‘siyah sarımsak’ buluşu geldi

Giriş Tarihi: 6.2.2018
Üniversiteli girişimcilerden ‘siyah sarımsak’ buluşu geldi
Üniversite mezunu 4 girişimci tarafından Kastomunu'da kurulan Ümitköy Çiftliği sarımsağı ile meşhur ilde inovatif bir buluşa imza attı. Bir yıl boyunca çok detaylı araştırmalar yapan şirket, Taşköprü Siyah Sarımsağı'nı 6 farklı ürün çeşidi ile tüketicilere ulaştırmayı başardı. Girişimi hayata geçiren isimlerden olan Şule Tüken Duval şunları anlattı: "Makine mühendisi, uçak mühendisi, işletmeci ve haritacı olmak üzere aile bağları Kastamonu'ya dayanan dört kişiyiz. Hayata ve tada dair özel bir şeyler yapmak fikriyle yola çıktık. İki yıllık yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının sonucunda siyah sarımsağı üretim yerimiz olan Kastamonu'da Ümitköy Gurme markası altında üretmeye başladık."
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Üniversiteli girişimcilerden ‘siyah sarımsak’ buluşu geldi
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