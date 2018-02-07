Avrasya’nın en büyük fuarı kapılarını açıyor

Avrasya Bölgesi'nin en büyük iklimlendirme sistemleri fuar
ı ISK-SODEX, ulusal ve uluslararası markaları Türkiye'de bir araya getiriyor. Sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen fuar, bugün kapılarını açıyor. Hannover Messe Sodex fuarcılık tarafından ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD VE KBSB işbirliğiyle organize edilen ve ekonomi bakanlığı tarafından desteklenen fuara bu yıl 44 ülkeden 1.000'in üzerinde firma katılacak. Sektörün tüm oyuncularını bir araya getirecek olan fuarda ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat ve su arıtma alanlarında faaliyet gösteren firmalar yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek. KOMBİ USTALARI YARIŞACAK
Sanayicileri bir araya getirecek olan fuar, renkli etkinliklere de sahne olacak. Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan ustalar ligi 2018 yarışmasında doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası "Türkiye'nin en iyi ustası" olarak ödüllendirilecek. Sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla Borusan Mannesmann, E.C.A., Fıratboru ve Rothenberger sponsorluğunda yapılan yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL değerinde ödül verilecek. Fuarda ziyaretçiler için bir de çekiliş yapılacak. 1 ticari araç ve 6 adet kombi, fuar süresince kayıt yaptıran kişiler arasında yapılacak çekilişle şanslı sahiplerini bulacak. HEYETLER FUARDA OLACAK
170'i Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen uluslararası ticaret heyeti programı kapsamında olmak üzere, toplam 470 kişinin yer aldığı satın alma heyetleri fuarda katılımcı firmalarla buluşacak. Uluslararası delegasyonlar düzenlenecek toplantılarda Türk ihracatçıları ile tanışma fırsatı bulacak, yeni işbirliklerinin yolunu arayacak. 80 binin üzerinde ziyaretçi ile fuar süresince destekleyici programlar yürütülecek. Katılımcı ve ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda yeni imkânlar sunulacak. Bu yıl ilk kez oluşturulan forum alanında katılımcılar yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini ziyaretçilere tanıtma imkânı elde edecek. Komşu ülkelere tanıtım imkânı sağlıyor
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, ISK-SODEX fuarının katılımcı ve ziyaretçiler açısından uluslararası bir platform olduğunu söyledi. Sektörü bütünlük içerisinde iki yılda bir buluşturan ISK-SODEX fuarının, komşu ülkelerin, Kuzey Afrika'nın, Körfez ülkelerinin ve Avrupa'nın ilgi gösterdiği geniş bir coğrafyaya tanıtım imkânı sağladığını belirten Yönet, "İSKİD olarak bu yıl Rusya'dan alım heyeti getirilmesi için çalışmalarımızı başarıyla devam ettiriyoruz" dedi. Isıtmada Avrupa'nın üretim merkeziyiz
Türkiye'de iklimlendirme
sektörünün dernekleri,
vakıfları,
meclisi ve ihracatçılar
birliği ile
en organize sektörlerden
biri
olduğunu ifade
eden DOSİDER Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Cihad Vardan, sektörün
bu şekilde bir arada olmasında,
ISK SODEX fuarının önemli
katkıları olduğunu vurguladı.
Vardan, "Isıtmada Avrupa'nın
üretim merkeziyiz. 2 milyon
adetten fazla kombi üretimiyle
Avrupa'nın en büyük üretici ülkesi
olma yolunda hızla ilerliyoruz.
Üye firmalarımızın toplam ihracatı
yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde.
Ülkemizdeki bu organizasyonun
değeri büyük" dedi. İklimlendirme mas
aya yatırılacak
İklimlendirme sistemlerinin geleceğini etkileyen dijitalleşme, verimlilik gibi konular, fuar süresince düzenlenecek toplantılarda masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra, birçok dernek ve oda, sektörün tüm paydaşları arasındaki diyalogu artırmak amacıyla bu yıl ilk defa seminer ve konferans düzenleyecek. Sektör temsilcilerinin deneyimlerini paylaşacakları bu seminerlerde rüzgârsız teknolojilerden enerji verimliliğine, ileri teknolojili ürünlerden endüstri 4.0'a kadar birçok konu tartışmaya açılacak. Uluslararası aktörlerin tercihi
İklimlendirme sektörünün kurumsallaşması, yurtdışına açılması ve yurtdışındaki rekabet ortamında etkin bir pozisyon alması açısından fuarın ciddi bir katma değer oluşturduğunu belirten ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu, "Yalıtım, pompa, vana ve bağlantı parçaları, su arıtma ve güneş sistemleri de dâhil olmak üzere ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima teknolojilerindeki son gelişmeler yerli ve yabancı katılımcıların ilgisine sunulacak. Sektörün yalnızca ulusal değil aynı zamanda uluslararası aktörleri de yeni ürün tanıtımları için ISK-SODEX'i tercih ediyor" dedi.
Pazarda oldukça yoğun bir rekabet yaşandığını ve bu nedenle firmaların yürüttükleri pazarlama aktivitelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Eroğlu, fuarın mal ve hizmet sektör oyuncularının pazarı olduğunu söyledi.