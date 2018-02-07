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, ortaklığından çıktı

Giriş Tarihi: 7.2.2018
CKK, Akkuyu NGS ortaklığından çıktı

Cengiz-Kolin-Kalyon () konsorsiyumu, yüzde 49 hissesini devralmayı planladığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ortaklığından çekilme kararı aldı. CKK konsorsiyumu 4 bin 800 megavat kapasiteli ve yatırım bedeli 20 milyar doların üzerinde olan 'ye ortak olma konusunda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile anlaşmaya varamadı. CKK konsorsiyumu, geçen yıl haziranda Rosatom ile santralin yüzde 49 hissesinin devrini öngören bir protokol imzalamış fakat neticeye varılamamıştı. CKK konsorsiyumunun Ruslar ile anlaşmayı ekim ayında fesh ettiği öğrenildi.

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CKK, Akkuyu NGS ortaklığından çıktı
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