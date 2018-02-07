E.C.A.’dan uzaktan kumandalı kombi

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Elginkan Topluluğu çatısı altında 30 yılı aşkın süredir ısıtma sistemleri sektöründe bulunan E.C.A. markası, yeni ürünü Plustech kombiyi ilk kez ISK- SODEX Fuarı'nda tanıtıyor. Plustech'in, akıllı oda termostatı sayesinde cep telefonuyla uzaktan kontrol edilebildiğini vurgulayan EMAS Makina Sanayi Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, "Akıllı oda termostatı aracılığıyla uzaktan kumanda edilebilen E.C.A. Plustech, yakıt tüketiminde tasarruf sağlıyor. Kullanıcılar, akıllı oda termostatını haftalık olarak programlayabilirken, ne kadar tasarruf sağlandığını da raporlama özelliğiyle tespit edebiliyor" diye konuştu.Büyük mavi ışıklı LCD ekranı ve kum saati formlu gövdesi ile ürünün öne çıktığını vurgulayan Özokumuşoğlu,Plustech kombi, yüzde 102.5 enerji verimi ve yüzde 35 modülasyon oranı ile ekonomi sağlıyor. On yedi farklı üstün emniyet sistemiyle kullanıcılarına güven veren tüm kombilerimizin, akıllı oda termostatıyla uzaktan cep telefonuyla kontrol edilebiliyor oluşu, tasarruf ve konforu beraberinde getiriyor" dedi. Nisan ayında uygulamaya girecek olan ErP (Energy Related Products) Yönetmeliği'nin enerji etkinliğini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı hedeflediğini vurgulayan Özokumuşoğluyönetmeliğe uygun yoğuşmalı cihazların yakıt tüketiminde yüzde 30'a varan tasarruf sağladığını söyledi. Özokumuşoğlu, "Mevcut ürünlerimiz yanı sıra yeni ürünlerimiz, satış ve satış sonrası hizmet kanallarımız ile bu geçişi başarılı bir şekilde tamamlayacak" diye konuştu.