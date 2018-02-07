Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Botaş Terminali'nin açılışında açıklamalarda bulundu.



Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:.

Bakan Albayrak: "Terör koridoruna izin vermeyeceğiz"

"SALDIRILARI BERTARAF EDECEĞİZ"



Ben diyorum ki bunlar ne derse desin, özellikle son 5 yılda yaşadığımız bu süreçler Türkiye'nin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğunu ortaya koydu. İşte dün bu milleti FETÖ'nün hain girişimi ile durduramayanlar, terör koridorları ile korkutmaya çalışıyorlar. Bu saldırıları bundan sonraki saldırıları da bertaraf edeceğiz.

"BAŞIMIZDA ÖYLE BİR BAŞKOMUTAN VAR Kİ..."



Biz güçlü Türkiye dedikçe birileri kırılıyor kimyası bozluyor. 2018 yılanda çok ama çok çalışacağız. Başımızda öyle bir Başkomutan var ki gece gündüz uyumadan çalışıyor Biz de düşen en az onun kadar çalışmak. Son 5 yılda Türkiye büyüdükçe daha büyük sınamalara karşı karşıya kaldı. Bizi terör koridorları ile korkutmaya çalışıyorlar. Bütün bu saldırıları bertaraf ettik ve edeceğiz. Son terörist eksiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek. Atı bıçak kemiğe dayandı. DEAŞ bahanesiyle terör örgütlerine her türlü destek verilerken Türkiye ile empati bile gösterilmiyor.



"TERÖR ÖRGÜTLERİ EN BÜYÜK CESARETİ MÜTTEFİK DEDİKLERİMİZDEN ALIYOR"

Terör bataklığını kurutuncaya kadar Allah'ın izni ile mücadeleye etmeye edeceğiz. Terör örgütleri en büyük cesareti müttefik diye baktığımız bazı ülkelerin ikircikli tavırlarından alıyor. Batı mücadelede sınıfta kaldı.



"İSTİHBARAT İSTEYEN REYHANLI'YA GELSİN"

Türkiye tüm terör örgütleriyle savaşıyor. Oynanmak istenen bu oyunu bozana kadar mücadeleye devam edeceğiz. 17 yaşında uykusunda teröristlerin attığı roket ile şehit olan Fatma'nın acısını paylaşıyor musunuz? Safımızı bilelim!



PYD'ye terör örgütü için istihbarat lazım diyen siyasetçiler var. İstihbarat arıyorsanız Reyhanlı'ya gelin. Bugün YPG'yi kimler terör örgütü olarak görmüyorsa o terör örgütüyle aynı saftadır. Hangi ideoloji nereyi kuşatıp, ele geçirmiş?