Güvenli internet için işbirliği gerekiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) Güvenli İnternet Günü 2018 Etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "İnternet güvenliği ulusal değil bence küresel bir güvenlik konusu. İnternet güvenliğini tehdit eden her türlü korsanlık, haydutluk küresel boyutta işbirliğini ve mücadeleyi gerektirmektedir" dedi. Sanal dünyada kimin iyi niyetli kimin kötü niyetli olduğunu ayırt etmenin zor olduğunu kaydeden Arslan, "Günümüz dünyasında internet güvenliği sağlanmadan, ekonomik, toplumsal güvenlikte tam manasıyla sağlanamaz" mesajı verdi. Zeytin Dalı Harekatı sırasında sanal alemde çıkan algı operasyonlarına da değinen Arslan, "Geçmişte yaşanan olaylardaki fotoğrafları alıyorlar sanki bugün orada askerimiz Mehmetçiğimiz sivili korumaya çalışmıyor değil sivile karşı harekat yapıyor gibi göstermeye çalışıyorlar, kafaları karıştırıyorlar. Gençler bu konuda uyanık, hassas olun" diye konuştu.

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Arsaln, meclise sevk edilen torba yasa tasarısında yer alan internetten yayın yapmanın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetiminde olmasına ilişkin düzenlemenin "internette sansür" olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise son 3 ayda internetin bilinçli ve güvenli kullanımı noktasında 7 bin 500 öğrenci eğitimci ve aileye ulaştırarak eğitimler verdiklerini anlattı.