İklimlendirme sektörü 2017’de % 10 büyüdü

İklimlendirme
sektörünün Türkiye'de büyük bir önem arz ettiğini belirten Aldağ Yönetim Kurulu Başkanvekili Rebii Dağoğlu, sektörün 320 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını söyledi. Bugün kapılarını açan SODEX
Fuarı'na destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Dağoğlu, sektörün 4.5 milyar dolar ihracat
hacmine ulaştığını ifade etti. Dağoğlu, "Türkiye geçen sene yüzde 7.5'luk bir büyüme kaydetti. İklimlendirme sektörü yüzde 10'luk bir büyümeye imza attı. Bu sektör her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü" diye konuştu.
2011'de ihracat rakamlarının 5 milyar doları bulunduğunun altını çizen Dağoğlu, "Geçen yıl 3.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik fakat bu rakam aralıkları bizim dolaştığımız seviyeler. Geçen sene ihracat rakamımız 17 milyon TL'ydi. Toplam ciromuz içerisindeki payı yüzde 10 ila 15 arasında bulunuyor" diye konuştu.
SODEX'e katıldıkları için heyecanlı olduklarını vurgulayan Dağoğlu, "Fuara mutlaka çok güçlü şekilde katılmamız gerektiğini söyledim. Sodex'i eski coşkulu günlerine döndürmek istiyoruz" dedi. ENDÜSRİ 4.0'I YAKALAMALIYIZ
4.0 yatırımlarının artması gerektiğini vurgulayan Dağoğlu, "Yeni tarzda yeni nesil klima santralleri ve son teknolojik ürün gamını iş ortaklarıyla buluşturacağız" değerlendirmesinde bulundu. Aldağ'ın kısa maraton koşucusu olmadığını kaydeden Dağoğlu, eğitimin önemini vurgularken, etik ve moral değerlerin sürdürülebilir başarının şartı olduğunu belirtti.