İş dünyası ABD’ye güvenmiyor

Araştırma ve danışmanlık şirketi AGS GLOBAL'in yaptığı ankette, Türk iş dünyası, ABD'ye karşı "olumsuz" bir bakışa sahip olduğunu belirtirken, terör unsurlarına verilen destek ve özellikle bölgede Türkiye'ye karşı izlenen politikalardan dolayı ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görmediğini bildirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 25'i Rusya'ya "olumlu" bakarken, "olumsuz" bakanların oranı yüzde 24 oldu. İş dünyasının Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekleyip desteklemediğine ilişkin soruda ise yüzde 57 ile "hayır" önde çıktı. Yüzde 43'ü AB'ye üyelik sürecini desteklediğini kaydetti.

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