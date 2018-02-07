Katılım Emeklilik iki kat büyüdü

Katılım sigortacılığına 3.5 yıl önce giren Katılım Emeklilik, 2017'de sıçrama yaptı. 2017'de sigorta sektörü yüzde 30 büyürken, Katılım Emeklilik sektörün iki katı oranında büyüme oranı yakaladı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Genç bir şirket olmamıza rağmen BES'deki pek çok köklü değişimi lehimize çevirdik. BES'te fon tutarımızı 630 milyon TL'den 1 milyar TL üzerine taşıdık. 2018'de bu oranı 1.5 milyar TL'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. 2017'de 80 bin BES satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Sincek 2018'de bu rakamın 100 bini bulacağını kaydetti.

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