Kilis ve Hatay esnafında borç erteleme sevinci

Suriye sınırında bulunan Hatay ve Kilis illerinde faaliyet gösteren tarımsal üreticiler ile esnaf ve sanatkârların, vergi ve sosyal güvenlik prim borç
ları ile Hazine destekli kredi ve ödemelerinin faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelenmesi bölgede büyük sevinç yarattı. DEVLETE BAĞLIYIZ
Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Teksöz, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi. Kent genelinde 50 bin esnafın olduğunu belirten Teksöz, şöyle konuştu: "Esnafımızla devletimizin yanındayız. 50 bin esnaf ordumuz Afrin'e gitmeye de hazır. Devletimizin ilgisinden çok memnunuz." Reyhanlı Ticaret Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu da devletin desteğine minnettar olduklarını ancak KOSGEB'ten esnaf için faizsiz kredilerin verilmesini de istediklerini dile getirdi.
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş ise, Kilis'in daha önce terör örgütü DEAŞ'ın, şimdilerde ise başka terör örgütlerinin roketli saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Tüm olumsuzluklara rağmen kent halkının vatanına ve milletine en güçlü şekilde bağlı olduğunu anlatan Öndeş, "Alınan kararlar, kent ekonomisine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.