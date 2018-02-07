Kur farkı evde % 20 kazandırdı

Birleşik Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni, "Dolardaki artıştan para kazananlar gayrimenkule dönmeye başladı. Bundan sonra piyasa daha iyi olacak. İstanbul her zaman kazandırır. KDV
indirimleri devam eder, konut faizleri de düşerse çok iyi olur. Sektör arkasına bir rüzgâr almayı, fitilin ateşlenmesini bekliyor" dedi. Çepni enflasyon ve kur farkının fiyatlara yansıtılmadığı Park Residence Cadde projesinde 1 yıl zam yapmadıklarını, konut alanların sadece son 6 aydaki döviz dalgalanmasından dolayı bile yüzde 20 kâr ettiğini vurguladı.