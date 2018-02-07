Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Kur farkı evde % 20 kazandırdı

Kur farkı evde % 20 kazandırdı

Giriş Tarihi: 7.2.2018
Kur farkı evde % 20 kazandırdı
Birleşik Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni, "Dolardaki artıştan para kazananlar gayrimenkule dönmeye başladı. Bundan sonra piyasa daha iyi olacak. İstanbul her zaman kazandırır. indirimleri devam eder, konut faizleri de düşerse çok iyi olur. Sektör arkasına bir rüzgâr almayı, fitilin ateşlenmesini bekliyor" dedi. Çepni enflasyon ve kur farkının fiyatlara yansıtılmadığı Park Residence Cadde projesinde 1 yıl zam yapmadıklarını, konut alanların sadece son 6 aydaki döviz dalgalanmasından dolayı bile yüzde 20 kâr ettiğini vurguladı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kur farkı evde % 20 kazandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN