"Otomotiv üssü" Bursa'dan günde bin 560 araba ihraç edildi

Bursa'da kurulu Tofaş, OYAK Renault ve Karsan, traktörler hariç geçen seneki toplam 1 milyon 695 bin 731 adetlik üretimin yüzde 44,53'ünü (755 bin 203 adet), 1 milyon 332 bin 794 adetlik ihracatın da yüzde 42,13'ünü (561 bin 582) gerçekleştirdi.

Tofaş'ın üretimde lider, ihracatta üçüncü sırada yer aldığı 2017'de, OYAK Renault üretimde üçüncü, ihracatta ikinci oldu.

ÜRETİMİN LİDERİ TOFAŞ

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında traktörler hariç toplam 1 milyon 485 bin 927 adet olan üretimini, 2017'de yüzde 14 artırarak 1 milyon 695 bin 731'e taşıdı.

Firma bazında, geçen sene 384 bin 174 araç üreten Tofaş, toplam üretimin dörtte birine yakınını (yüzde 22,65) tek başına sağlayarak yılı lider kapattı.

Tofaş'ı toplamda 373 bin 5 araç ve yüzde 21,99 payla Ford Otosan, 365 bin 2 araç ve yüzde 21,52 payla OYAK Renault, 279 bin 902 araç ve yüzde 16,50 payla Toyota, 226 bin 979 araç ve yüzde 13,38 payla Hyundai Assan takip etti.

Bursalı diğer firma Karsan'ın 6 bin 27 araçlık üretimiyle birlikte, toplam üretimin yüzde 44,53'ünün (755 bin 203 adet) karşılandığı Bursa'da, günde 2 bin 98, saatte 87 araç üretildi.

İHRACATTA LİDERLİK KOLTUĞU FORD OTOSAN'DA

Türk otomotiv endüstrisi, 2016 yılında traktörler hariç toplamda 1 milyon 141 bin 382 adet olan ihracatını ise 2017'de yüzde 17'lik artışla 1 milyon 332 bin 794 adede çıkardı.

Geçen sene 296 bin 840 araç ihraç eden Ford Otosan, toplam ihracatın yüzde 22,27'sine imza atarak birinci sırada yer aldı.

Ford Otosan'ı, Bursalı OYAK Renault ve Tofaş izledi. İhracatta, 287 bin 915 araç ve yüzde 21,60 payla OYAK Renault, 270 bin 698 araç ve yüzde 20,31 payla Tofaş, 246 bin 466 araç ve yüzde 18,49 payla Toyota ve 204 bin 382 araç ve yüzde 15,33 payla Hyundai Assan sıralandı.

Karsan'ın 2 bin 969 adetlik dış satımıyla birlikte 2017'de toplam ihracatın yüzde 42,13'ünü gerçekleştiren Bursa'dan, günde bin 560, saatte 65 araba ihraç edildi.