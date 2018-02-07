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'asimetrik' düzene karşı savaş açtı

SABAH Ekonomi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin bugünkü köşe yazısında, 'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısıyla, 'asimetrik düzen'e, 1860'dan bu yana elindeki küresel ticaret, küresel savunma, küresel diplomasi ve küresel medya imkanlarını en vahşi şekilde lehine kullanan bir düzene karşı savaş açtığını söyledi

Giriş Tarihi: 7.2.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 09:56
Türkiye 'asimetrik' düzene karşı savaş açtı

'Asimetrik düzen'in ilk aldığı darbe, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nden Irak operasyonu için beklediği meşruiyeti alamamasıydı. Bu arada, 25 yıl içinde, 'Atlantik' ittifakının dünya ekonomisindeki ağırlığı da yüzde 12 gerileyerek, yüzde 40'ın altına geldi.

2000'li yıllarla birlikte, 'asimetrik düzen'de kendilerine 'özel' imkân 'lütfedilmiş' olan Rusya ve Çin ise, bir yandan bu imkânı kullanıp, bir yandan da önde gelen gelişmekte olan ekonomilerle birlikte batı ittifakı ile yeni bir küresel ekonomi-politik mücadeleye giriştiler.

İşte tam bu noktada, 'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı ve çağrısıyla...

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Türkiye 'asimetrik' düzene karşı savaş açtı
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