Türkiye 'asimetrik' düzene karşı savaş açtı

'Asimetrik düzen'in ilk aldığı darbe, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nden Irak operasyonu için beklediği meşruiyeti alamamasıydı. Bu arada, 25 yıl içinde, 'Atlantik' ittifakının dünya ekonomisindeki ağırlığı da yüzde 12 gerileyerek, yüzde 40'ın altına geldi.

2000'li yıllarla birlikte, 'asimetrik düzen'de kendilerine 'özel' imkân 'lütfedilmiş' olan Rusya ve Çin ise, bir yandan bu imkânı kullanıp, bir yandan da önde gelen gelişmekte olan ekonomilerle birlikte batı ittifakı ile yeni bir küresel ekonomi-politik mücadeleye giriştiler.

İşte tam bu noktada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı ve çağrısıyla...

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