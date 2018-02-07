Vaillant enerji verimliliğini % 108’e çıkardı

Vaillant
, piyasaya sürdüğü yeni tam yoğuşmalı kombi ecoTEC Pure ile yoğuşmalı kombi ailesine bir yenisini daha ekledi. Şirket, çıkardığı yeni ürünle tüketici ihtiyaçlarını maksimum seviyede tutmayı hedefliyor. EcoTEC Plus, ecoTEC Pro ve ecoFIT Start'dan oluşan yoğuşmalı kombi ailesini ecoTEC Pure ile genişleterek 4 farklı modeliyle tüketicilere yoğuşmalı kombi alternatifi sunmayı amaçlayan Vaillant, sektörde hayata geçmesi beklenen ve sadece yoğuşmalı kombi satışına izin veren Enerji İle İlgili Ürünler (ErP) regülasyonuna hazırlıklarını tamamladı. Ailenin yeni üyesi ecoTEC Pure, yüzde 108'e varan enerji verimliliğiyle ön plana çıkıyor. Üründe iki farklı kapasite seçeneği, modern ısıtma teknolojisi, uzun kullanım ömrü sağlayan paslanmaz çelikle birlikte farklı özellikler bulunuyor.