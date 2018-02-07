Vergi borcu olan ihaleye giremeyecek

Kamu İhale Kurumu'nun Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ihalelere katılacak isteklilerin motorlu taşıtlar ve şans oyunlarına ilişkin toplam 5 bin lirayı aşan tutarlardaki borçları da artık vergi borcu olarak kabul edilecek. İstekliler vergi borcu olmadıklarına ilişkin belgeyi herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığ'ının internet adresi (www. gib.gov.tr) üzerinden alabilecekler. Tebliğ'in, isteklilerin vergi borçlarına ilişkin maddesi 1 Mart, diğer maddeleri ise bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

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