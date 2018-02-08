10 işlemden 9’u mobilden yapılıyor

İnternet
in ve mobil uygulamaların son dönemlerdeki gelişimiyle birlikte bankacılık sistemi, işlemlerinin birçoğunu bu alana yönlendirdi. Akıllı telefonların yaygınlaşmasını fırsata dönüştüren bireysel müşteriler, her 10 işlemden 9'unu mobil üzerinden gerçekleştiriyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre, Temmuz-Eylül 2017 dönemi itibarıyla, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 126 milyona ulaşırken tutarı ise 1.1 trilyona çıktı. 2017'nin ilk yarısında mobil bankacılık aktif kullanıcı sayısı, 24.4 milyon kişiden 32.9 milyon kişiye ulaştı. Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı 40 milyon 681 bin kişiye ulaşırken, bunların yüzde 65'i temmuz ile eylül ayları içerisinde en az bir kez giriş işlemi yaptı. Toplam aktif müşteri sayısında ise bir önceki döneme göre 2.1 milyon kişilik artış oldu. Mobil bankacılık ile gerçekleştirilen 14 milyon 675 bin adet yatırım işleminin hacmi 150 milyar TL oldu. Temmuz- Eylül 2017 dönemi itibarıyla, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 230 milyon, tutarı ise 514 milyar TL'ye ulaştı. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, finansal işlem hacminin yüzde 58'ini oluştururken, mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 522 bin, hacmi ise 5.2 milyar TL oldu. 19 MİLYON SADECE MOBİL
Temmuz-Eylül 2017 dönemi içerisinde az bir kez giriş işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 30 milyon 653 bin kişi olduğu belirtiliyor. Bu sayının 4.8 milyonu sadece internet bankacılığı işlemi yaparken, 19 milyonu ise sadece mobil bankacılık işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 6 milyon 688 bin kişiye ulaştı. Y KUŞAĞI MOBİLİ TERCİH EDİYOR
İnternet bankacılığı kullanıcıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 2010'da 6.7 milyon kullanıcının yararlandığı internet bankacılığını 2017'de 32 milyon aktif müşteri kullanıyor. Son yedi yılda internet bankacılığı hizmetini kullanan müşteri oranındaki artış yüzde 380 oranında gerçekleşti. Türkiye'de mobil bankacılık kullanım oranları 2011'den bu yana takip ediliyor. Mobil bankacılık sisteminde kayıtlı olan toplam tekil müşteri sayısı artarken, Türkiye'de 18-34 yaş aralığındaki Y kuşağı temsilcilerinin yüzde 93'ünün bankacılık işlemleri ve ödemeler için mobil cihaz kullanıyor. BANKALARIN RADARINDA YAPAY ZEKA BULUNUYOR
Dünyada
ve Türkiye'de bankaların teknolojiye ve yeni fikirlere yönelik yatırımları öne çıkıyor. Bankalar dijital kanallarını zenginleştirirken daha fazla veriyi ve hizmeti entegre edip güvenilir bir şekilde müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor. Hizmet kalitesini artırıp daha güvenilir bir altyapıda sunulmasını mümkün kılan yapay zekâ uygulamaları, veri analitiği ve Blockchain gibi yeni teknolojiler bankaların yatırım yapacağı projelerin ön sıralarında yer alıyor.