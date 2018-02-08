Aktif Bank mobil ödemeyi radarına aldı

Aktif Bank
, tüm dijital platformlarda bankacılık sektörünün gelişmesi ve yeni hizmetler sunmak için mobil ödemelerini radarına aldı. Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, "İnovatif ürünler ve alternatif dağıtım kanalları üzerine kurulu servis modelini yenilikçi ve mobil uygulamalarla birleştiriyoruz" dedi. Müşterilerine ihtiyaç duydukları anda ve yerde hizmet sunmanın önemine inandıklarını dile getiren Sümer, "Mobil bankacılığa internet şube uygulamasının da ötesinde bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde bir uygulamaya ait işlevlerin başka bir uygulamada da kullanılabilmesi için oluşturulmuş arayüz olarak kullanılan API'larla mobil hizmetlerini çeşitlendirmeyi ve hizmet ağını tüm dijital platformları kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. TARAFTARA MOBİL KOLAYLIK
Dijital alana yapılan yatırımları finansal ürünlerle sınırlamadıklarını dile getiren Sümer, "2017 yılında hayata geçirdiğimiz Passolig'in mobil uygulaması Passo ile dünyada bu alandaki en özellikli uygulamayı kullanıcılarıyla buluşturuyoruz. Taraftarlara cep telefonuyla maça giriş, bilet transferi gibi mobil kolaylıklar sağlayarak, Passo uygulamasının kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından indirilmesi ve bu rakamın günden güne hızla artması müşterilerin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının doğru analiz edildiğini ortaya koyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Passo uygulamasının yayınlanmasının ardından kısa sürede maçlara giden taraftarların yüzde 15'i statlara bu uygulama ile giriş yaptıklarını söyleyen Sümer, yakın zamanda bu oranın ciddi miktarda artmasını beklediklerinin altını çizdi. Sümer, "Futbolseverlerin ihtiyaçlarına yönelik farklı finansal ürünleri de Passo uygulaması üzerinden sunmak için çalışmalarına devam ediyoruz. Ulaşım ve mobil ödeme konusunda da yeni uygulamaları kullanıma sunmaya hazırlanıyoruz. Mobil ödemenin bankası olarak konumlanarak inovatif projelerle dünyada ilkleri gerçekleştirmeye devam etmek istiyoruz" diye konuştu. FACEB OOK İLE KREDİ İMKâNI
Şube leşmeden alternatif dağıtım kanallarıyla yeni nesil bankacılığa yönelik projeler geliştirdşklerini dile getiren Sümer, "Aktif Bank olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar atarken data odaklı dijital teknolojilere yatırım yapıyoruz" dedi. Müşterilerinin izinleri doğrultusunda gerçek zamanlı ihtiyaç analizi yapan banka, en doğru önerilerde bulunarak verimliliği ve müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefliyor. Bu alandaki yenilikçi çalışmalarının bir örneği olarak dünyada ilk defa Facebook Messenger üzerinde çalışan ve müşterilere kredi teklif eden N Kolay Kredi Chat Bot'u yayına alan Aktif Bank, akıllı tavsiye motorları içeren yeni kanallar konusunda da yoğun bir şekilde çalışıyor.