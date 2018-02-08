Çalık Enerji’de bayrak değişimi

Çalık Holding'in enerji sektöründe EPC güç sistemleri, elektrik üretimi, elektrik ve doğal gaz dağıtımı, perakende ve ticaret alanlarındaki faaliyetlerini çatısı altında toplayan Çalık Enerji, globalde 8.000'in üzerinde çalışanıyla dünyanın önde gelen enerji şirketleri arasında yer alıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden Yüksek Lisans derecesi ile mezun olan Rıdvan Aktürk, London Middlesex University Business School'dan MBA derecesi aldı. Enerji sektörünün elektrik üretim, iletim ve dağıtım elemanları ve sistemleri alanında mühendislik, tasarım, imalat ve uygulama; petrol ve gaz alanında büyük ölçekli taşıma, işleme, depolama ve ticaret konularında 25 yılı aşkın süredir deneyimi bulunan Aktürk, 2006 yılında Çalık Enerji'ye katıldı. Aktürk, Çalık Enerji Boru Hatları ve Rafineri Direktörlüğü görevini takiben 2016 yılından bu yana YEDAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Çalık Enerji'ye Genel Müdür olarak atanan Rıdvan Aktürk, aynı zamanda Çalık Grubu'nun enerji şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi

Çalık Enerji'de 2007 yılından bu yana Genel Müdürlük görevinde bulunan Doç. Dr. Osman Saim Dinç, Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek