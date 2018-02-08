Doğa’dan 1.5 milyar liralık üretim

Doğa Sigorta, 2017'de sektörün ilk 10 şirketi arasındaki en yüksek büyüme oranını sergiledi. Reel olarak %66 oranında büyüyen şirket, hedeflerini aşarak yılı 1 milyar 491 milyon liralık prim üretimiyle kapattı. Sektöre 4 yıl önce giriş yapmasına rağmen, rakiplerinden üstün bir güç elde ederek kısa sürede 9'uncu sıraya yükseldi. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Özellikle hayat dışı branşlarda sektöre kazandırdığımız ilklerle her zaman öncü rol üstlenen bir şirket olarak, büyümedeki istikrarımızı 2017 yılında da sürdürerek zirveye taşımayı başardık. Yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla bu seneye ilişkin belirlediğimiz prim hedefimizin üzerinde bir prim üretimi elde ettik. Önümüzdeki dönemde büyüme yönünde temkinli ve kararlı adımlarla ilerleyerek sektördeki konumumuzu yükseltmeyi hedefliyoruz." Doğa Sigorta, Türkiye'ye yayılmış 8 bölge temsilciliği ve 1000'in üzerinde acentesiyle, kısa sürede Türk sigorta sektörünün önde gelen firmalarından biri haline dönüştü. Sorumluluğu ve yetkinliği ile müşterilerinin memnuniyetini kazanan Doğa Sigorta, sigortalılarla, tüm sigorta ihtiyaçlarına çözüm sunan bir yaklaşımla hayat boyu sürecek bir dostluk kuruyor. Bu kapsamda; Yangın, Oto Kaza, Oto Dışı Kaza ve Sorumluluk, Mühendislik ve Nakliyat ve Sağlık Sigortası alanlarında çok çeşitli ürünleri sigortalılarla buluşturuyor. Geniş ürün portföyü sayesinde halihazırda ve gelecekte oluşabilecek her türlü ihtiyaca karşı kişiye özel çözümler üretebiliyor.

BUGÜN NELER OLDU