Dokuz Türk bankası en değerliler listesinde

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in hazırladığı 'Dünyanın En Değerli 500 Banka
Markası-2018' çalışması sonuçlandı. Dünyanın en değerli 500 banka markasının toplam değeri 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10'un üzerinde artarak 1.18 trilyon lirayı geçti. 47.8 milyar dolarlık Çinli ICBC, değerini yüzde 24 artırarak 59 milyar dolara yükseltti. Listeye Türkiye'den dokuz banka girdi. 1.64 milyar dolarla Akbank 126'ncı oldu. 1.58 milyar dolar değer ile Garanti 129'uncu, 1.43 milyar dolarla Ziraat 140'ıncı sırada yer aldı. Listeye sırasıyla İş Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, VakıfBank, DenizBank ve TEB de girdi.