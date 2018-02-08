Dolar ne kadar? (8 Şubat 2018)

Euro/TL de 4,66 civarında işlem görüyor.



TL'nin seyrinde ABD başta olmak üzere küresel piyasaların belirleyici olması bekleniyor.



Küresel piyasalarda dolar, eurodaki zayıf seyir ve yüksek ABD tahvil getirilerinden destek bularak başlıca para birimleri karşısında son zamanların dip seviyelerinin üzerinde seyrediyor.



Dolar endeksi 90.242 ile dün gördüğü iki haftanın zirvesi olan 90.40'a yakın seviyede bulunuyor. Euro 1,22-1,23 bandında hareket ederken, geçen ay gördüğü üç yılın zirvesi olan 1.2538 doların uzağında seyrediyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın planladığı vergi indirimlerinden beklenen ekonomide yükselişle birlikte, artan bütçe harcamaları, halihazırda güçlü olan ABD büyümesinin aşırı ısınmasına yol açabilir ve enflasyonu on yılda görülmeyen seviyelere yükseltebilir.



Bu endişelerle ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri 2.813'e yükselerek Pazartesi günü gördüğü dört yılın zirvesi olan 2.885'e yaklaştı.

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