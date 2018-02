Ermut: Türkiye'nin artan büyüme ivmesi doğrudan yatırımları pozitif etkileyecek

Ermut, yaptığı açıklamada, Londra'yı ziyaret amacının, özel sermaye fonlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını daha iyi anlatmak olduğunu ifade ederek, özel sermaye fonları için "enteresan bir merkez" olan Londra'da, bu fonların temsilcilerinin önemli bir bölümünü görüp hitap etme imkanı bulduklarını kaydetti.

Yakın zamanda İtalya'nın başkenti Roma'da yatırımcılarla bir araya geldiğini hatırlatan Ermut, "Türkiye'nin son dönemde dış politikada attığı adımlar, ülkenin istikrarı anlamındaki gelişmeler, bunların hepsi doğrudan yatırımlara yansıyacak gelişmeler... O anlamda biz önümüzün daha da açık olduğunu düşünüyoruz. Dünya ya da Avrupa ekonomisinde, bütün ekonomileri sarsan bir durum olmadığı sürece Türkiye'ye doğrudan yatırımların artmaya devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'yi rasyonel temellere göre okuma eğiliminde olduğunu vurgulayan Ermut, Zeytin Dalı Harekatı'nın yabancı yatırımcılar arasında "Türkiye'nin gelecek dönemde bölgedeki etkinliğini ve öngörülebilirliğini artıracak, bölgede güvenlik ve istikrarı koruyacak" bir adım olarak görüldüğünü kaydetti.

Ermut, devamla şu görüşleri dile getirdi:

"Böyle bir operasyonu yapmanız için orada ciddi bir şekilde bütün ülkelerle birlikte ortak hareket etmeniz, onların sizin önceliklerinize saygı duyduğu bir ortamın olması lazım. Bir şekilde bölgesel etkinliğinizi ve gücünüzü ispat etmiş olmanız lazım. Bunlar, anladığımız kadarıyla, yatırımcıya da güven veren doneler olarak ortaya çıktı ki, bize o anlamda negatif bir yansımasını hiç görmedik. Çünkü onlar, her zaman Türkiye'nin yatırım ortamının öngörülebilirliği ve istikrarı açısından bakarlar. Bu noktada yatırımcılar bunu, anladığımız kadarıyla, istikrarı ya da öngörülebilirliği tehdit eden bir durum değil, tam tersine bunları güçlendiren bir etken olarak görüyor. O anlamda biz şu zamana kadar negatif bir etkisinin olmadığını görmüş olduk."

"FİNANSAL KESİM TÜRKİYE'YE ZATEN ÇOK CİDDİ ANLAMDA YATIRIM YAPIYOR"

Arda Ermut, son dönemde yabancı yatırımcıların finans sektöründeki yatırım imkanlarıyla yakından ilgilendiğini ifade ederek, son birkaç ayda çok sayıda seyahat yaptıklarını, son seyahati Katar'a gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ermut, "Şunu gördük; finansal kesim Türkiye'ye zaten çok ciddi anlamda yatırım yapıyor. Bankacılık sektörüne baktığımız zaman, önemli bir kesimini yabancı bankalar oluşturuyor ve Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Son birkaç yılda özellikle Uzak Doğu ve Asya'dan çok ciddi bankaların Türkiye'ye geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZİM AÇIMIZDAN CESARET VERİCİ"

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Ermut, Londra'nın, dünyanın en önemli İslami bankacılık merkezlerinin başında geldiğini belirterek, "Biz yabancı bankaların, yabancı finans oyuncularının Türkiye'ye olan ilgisinin devam edeceğini düşünüyoruz. Ama aynı zamanda İslami bankacılık, yatırım bankacılığı gibi alanlarda Körfez sermayesinin kendi tecrübeleri ile ciddi bir potansiyeli var. Türkiye'de tasarruf oranlarını artırmak adına bu tip enstrümanları da bankacılık sistemimize güçlü bir şekilde kazandırmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin artan ekonomik büyüme ivmesinin doğrudan yatırımları da pozitif yönde etkilemesinin beklendiğini ifade eden Ermut, "Geçmiş yıllara baktığımızda büyüme oranları ile doğrudan yatırımların bir korelasyon içerisinde geliştiğini görebiliriz. Büyüme oranları genelde pozitif bir şekilde doğrudan yatırımlara da yansımıştır. O anlamda bu bizim açımızdan cesaret verici." dedi.

Ermut, son 15 yılın ekonomik büyüme ortalamasının yüzde 5,6 olduğunu, geçen yılın ilk 3 çeyreğinde bunun da üzerinde bir büyüme yakalandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunlar çok cesaret verici... Doğrudan yatırımlara her halükarda olumlu yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Bu, Türkiye'nin yatırım ortamının anlatılması konusunda da bize çok güzel bir done veriyor. Büyüme oranları, Türkiye'nin bölgede artan etkinliği, siyasi öngörülebilirlik gibi konulara baktığımızda... Aslında bütün gelişmelerin bizim lehimize olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir resimde biz her halükarda doğrudan yatırımlarda da bir artış bekliyoruz."

Türkiye'nin yabancı yatırımcılara başkanlık sistemi sözü verdiğini belirten Ermut, "Türk halkının da büyük desteği ile aslında yeni ve çok önemli bir yapısal dönüşümün sözünü verdik. Bu dönüşümün de Türkiye'nin ekonomik görünümü ve öngörülebilirliği anlamında çok pozitif etkileri olacak." dedi.