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Hükümetten flaş açıklaması

'un ana ortağı Otaş'ın bankalara olan borcunun takipteki kredi olarak sınıflandırılmaması gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Sorun önümüzdeki aylar çözülür" dedi.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 11:23
Hükümetten flaş Türk Telekom açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'un ana ortağı Otaş'ın bankalara olan kredi borcunun, takipteki kredi olarak kategorize edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg televizyonuna konuşan Şimşek, "Tahsili gecikmiş alacak kategorisine girdiği konusunda şüpheliyim. Burada bir dayanak varlık söz konusu. Sorun önümüzdeki aylarda çözülür" dedi

Şimşek, söz konusu kredinin takipteki kredi olarak sınıflandırılması konusunda şüpheleri olduğunu, burada temelde yatan bir varlık bulunduğunu ve Türk Telekom konusunun önümüzdeki aylarda çözüme kavuşmasını beklediğini belirtti.

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Hükümetten flaş Türk Telekom açıklaması
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