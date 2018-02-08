Hükümetten flaş Türk Telekom açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Telekom'un ana ortağı Otaş'ın bankalara olan kredi borcunun, takipteki kredi olarak kategorize edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg televizyonuna konuşan Şimşek, "Tahsili gecikmiş alacak kategorisine girdiği konusunda şüpheliyim. Burada bir dayanak varlık söz konusu. Sorun önümüzdeki aylarda çözülür" dedi

Şimşek, söz konusu kredinin takipteki kredi olarak sınıflandırılması konusunda şüpheleri olduğunu, burada temelde yatan bir varlık bulunduğunu ve Türk Telekom konusunun önümüzdeki aylarda çözüme kavuşmasını beklediğini belirtti.