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Merkez’den 10 mesaj

İş dünyası temsilcileri ile biraraya gelen Merkez Bankası Başkanı önemli mesajlar verdi

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018
Merkez’den 10 mesaj

, faizlerin indirilmesi konusunda önce Merkez Bankası, ve kamu bankalarının aktif rol alması çağrısında bulundu. İş dünyası ile bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı 10 önemli başlıkta ekonominin gücünü koruduğu mesajını verdi:
Ekonomik istikrarı bütün aktörler sahiplenmeli, TL istikrarlı seyir izliyor, risk primi düştü, güven arttı.
Öncü göstergeler güçlü büyümeye işaret ediyor.
düşmesi için fiyat istikrarı şart.
Eldeki bütün araçları etkin şekilde kullanacağız.
Yerli-yabancı yatırım talebi artıyor.
Kalıcı istikrar için yapısal alanlarda ortak çaba adımları sürecek.
Fiyat istikrarının kalıcı olması için ortak çaba gerekiyor.
Yapısal sorunlarla birlikte mücadele etmeliyiz.
Fiyat istikrarı toplumsal refah açısından büyük önem taşıyor.
Firmaların bilançoları, bankaların pozisyonu güçlü.

piyasalar
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