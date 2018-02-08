Mitsubishi Electric, Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikasını Manisa’da açtı

Resmi açılışta; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve protokol temsilcilerinin katıldığı törenle gerçekleştirdi. Açılışta Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO'su Masaki Sakuyama, Mitsubishi Electric Corporation Başkan Yardımcısı ve Yaşam Alanı & Dijital Medya Ekipmanları Grup Başkanı Takeshi Sugiyama, Mitsubishi Electric çalışanları ve çok sayıda davetli yer aldı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikasının açılışına katılan Özlü, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkıda bulunan her fabrika ve girişimin son derece önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sadece kendi bölgesinde değil, dünya için de bir çekim merkezi haline geldiğini vurgulayan Özlü, "Son yıllarda elde ettiğimiz büyük ekonomik başarı, büyüme oranımızdaki istikrar ve ihracatımızdaki artış, Türkiye'yi herkes için güvenli, yatırım yapılan, stratejik bir ülke konumuna getirmiştir. Türkiye bundan sonra da tüm sektörleriyle birlikte büyümeye devam edecektir." diye konuştu.

Mitsubishi Electric'in bu yatırımının, Türk ekonomisine ve siyasi istikrara duyulan güvenin de göstergesi olduğuna dikkati çeken Özlü, "Biz hükümet ve millet olarak, Türkiye'nin ekonomik hedeflerini büyütmeye kararlıyız. Ülkemiz komşu coğrafyalarımızdaki istikrarsızlıklara rağmen, asla içe kapanmadan, her zaman hedeflerini büyüterek, vizyonunu genişleterek yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

JAPONYA İLE İŞ BİRLİĞİ

Japonya'nın ev sahipliğinde 2 yıl önce Kyoto'da düzenlenen "Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu"na Türkiye'yi temsilen katıldığını anımsatan Özlü, şöyle devam etti:

"İnsanlık, hızlı bir dönüşümden geçerek bugün 'Toplum 5.0' olarak adlandırılan 'Akıllı Toplum' aşamasına ulaşmıştır. Bu aşamada, iki dost ülke ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Japonya'nın bilim, teknoloji ve sanayi alanında daha yoğun iş birliği geliştirmeleri her zamankinden daha da önemlidir. Japonya, Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli ekonomik ortaklarımızdandır. Ticaret hacmimizi, ülkelerimizin ekonomik büyüklüğüyle orantılı rakamlara ulaştırmamız, yakın gelecekte ticaretimizi aşamalı olarak 5-10 katına çıkarmamız ortak menfaatimiz gereğidir. Japon firmalarını, üç kıta arasında bir ticari merkez niteliği taşıyan, bölgesinin en dinamik ekonomisine sahip olan ülkemizde, bölgesel ofislerini açmaya ve 2023 hedefleri kapsamındaki büyük altyapı projelerimize katılmaya davet ediyoruz."

Bakan Özlü, hayata geçirmeyi hedefledikleri Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin, tüm dünyadan başarılı öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirecek bilim merkezi olacağını aktararak, "Üniversitenin bir an önce hayata geçirilmesi ortak hedefimizdir. Dostluk temelleri üzerinde yükselen ticari, kültürel ve siyasi ilişkilerimizin, bundan sonra da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut da köklü geçmişiyle iklimlendirme sektörünün lider şirketlerinden Mitsubishi Electric firmasını, Manisa'daki bu yatırımı için tebrik etti.

Bu yatırımla, Türkiye'nin uluslararası şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğunun bir kez daha teyit edildiğini aktaran Ermut, Mitsubishi Electric ile 2013 yılından bu yana yakın çalıştıklarını ve bürokratik süreçleri hızlandırdıklarını ifade etti.

Yıllık 500 bin set üretim kapasitesine sahip fabrikadan Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'ya da ürün tedarik edileceğini hatırlatan Ermut, şöyle konuştu:

"Bu fabrika aynı zamanda ihracatımıza da katkı sağlayacak. Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketler aynı zamanda avantajlı konumumuz sayesinde 1,5 milyar nüfusu aşkın bir pazara hitap edebiliyor. Birçok uluslararası şirket Türkiye'yi, dünya ticaretinin neredeyse yarısının gerçekleştiği bir eksene erişim imkanı sağlayan stratejik konumu nedeniyle üretim ve yönetim üssü olarak seçiyor. Ülkemizde faaliyete geçen her fabrika, aynı zamanda iç pazardaki bu dinamizmin ihtiyaç duyduğu ithal ürünlere olan bağımlılığının azalmasına da katkıda bulunuyor."

"TÜRKİYE'YE GÜVEN DEVAM EDİYOR"

Ermut, jeopolitik gelişmelerin yatırımlara ve iş dünyasına yansımadığına işaret etti.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdüğünün hatırlatan Ermut, "Son yıllarda yaşadığımız iç ve dış kaynaklı hadiselere rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Değerli yatırımcılarımızın Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamına olan güveni her şart altında devam ediyor ve hiçbir şekilde sarsılmıyor. Türkiye ise uluslararası yatırımcılara güvenli ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için yıllardır çaba harcamaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirket sayısının 2002'de 5 bin 600 olduğunu anımsatan Ermut, bugün ise bu rakamın 58 bine ulaştığına işaret etti.

EN ÖNEMLİ ÜRETİM ÜSSÜ

Mitsubishi Electric Başkanı ve Üst Yöneticisi Masaki Sakuyama da 43 ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin potansiyeli ve gücüne inandıklarını anlatan Sakuyama, "Türkiye'de klima ve soğutma sistemleri ile fabrika otomasyon sistemleri alanlarında hizmet veriyoruz. Ayrıca, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, ulaştırma sistemleri, jeneratör ve transformatör ekipmanları ile uydu sistemleri gibi çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Öncelikli pazar olarak gördüğümüz Türkiye, yeni ev tipi klima fabrikamız ile Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldi." dedi.

"TÜRK HALKININ REFAHINA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir dostluk olduğunu anımsatan Sakuyama, 1890'da Ertuğrul Fırkateyni felaketiyle başlayan dostluğun 1985 yılında İran-Irak savaşı sırasında Tahran'daki Japon vatandaşlarının Türk uçakları tarafından kurtarılmasıyla daha da güçlendiğini vurguladı.

Klima ve soğutma sistemi anlamında en önemli fabrikalarından birinin 1890 yılında iki ulus arasında dostluğun başladığı Kii yarımadasındaki Wakayama şehrinde bulunduğunu belirten Sakuyama, sözlerini şöyle tamamladı:

"Manisa'daki yeni fabrikamız, Türkiye ve Japonya arasında tarihten bu yana gelen dostluğumuzu pekiştirmeye katkı sağlayacak.Türkiye ve Avrupa için ileri teknolojiye sahip yüksek kaliteli klimalarımızı artık Türkiye'de üreterek ve diğer iş kollarımızda da faaliyetlerimizi genişleterek Türk halkının refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Açılışı gerçekleştirilen yeni üretim tesisi, Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası oldu. Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. tarafından Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan yeni fabrika ile Türkiye, Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldi. Yaklaşık 382,5 milyon TL sermayeyle 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilen fabrikanın Mart 2021'de sona eren mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500.000 sete (iç ve dış ünite) ulaşması ve 400 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor. Yeni fabrika ilie Türkiye, Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline gelmiş oldu.