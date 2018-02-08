Mobil bankacılık yüzde 53’e ulaştı

Yapı Kredi
olarak mobil başta olmak üzere dijital kanallara her sene daha fazla yatırım yapmayı amaçladıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, geliştirilen yeni sistemlerle birlikte müşterilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını söyledi. Dijital bankacılık müşteri sayısının son 1 yılda yüzde 34 arttığını belirten Doğan, "Mobil bankacılık müşterilerimiz yüzde 53'e yükseldi. Ayrıca dijital müşterilerimizin içinde mobil bankacılık kullanım oranımız Aralık 2017 itibariyle yüzde 84'e ulaştı. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payı yüzde 95'e ulaştı" diye konuştu. ŞİFRE YERİNE GÖZ-ID
Türkiye ve Avrupa'da bir ilk olan göz tarama sistemini Göz-ID ürünlerinde kullandıklarını ifade eden Doğan, "Mobil bankacılığa şifresiz ve güvenli giriş sağlayan Göz-ID'nin yanı sıra ATM'ye dokunmadan QR kod ile anında para çekme, para yatırma ve Müşteri İletişim Merkezi
'ne direkt bağlanma özellikleriyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" dedi. Google
tarafından örnek uygulama seçilen yapikredi. com.tr'den sonra Yapı Kredi Mobil'e Google Search altyapısını entegre ettiklerinin altını çizen Doğan, bu uygulamanın müşterilerin arama sonuçları sayesinde işlemlere, ödeme yapacakları faturaların kurumlarına veya akıllı rehber kayıtlarına hızlı erişim sağlayabildiklerini söyledi. PARA TRANSFERİNDE DEVRİM
Geliştirdikleri "Bankacı Klavye" ile akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamaları ekranından hiçbir farklı ekrana ve uygulamaya girmeden hızlı para transferi yapılabilmesini sağladıklarını vurgulayan Doğan, "Siri ve iMessage üzerinden ister sesle ister mesajla hızlı ve kolay bir şekilde müşterilerimizin para gönderebilmesine olanak tanıyoruz" dedi. Yapı Kredi Mobil'e, müşterilerin istedikleri şubeden istedikleri tarih ve saate randevu alabildikleri şube yoğunluk haritalarını görüntüleme ve randevu alma özelliğini eklediklerini aktaran Doğan, şöyle konuştu: "Kartlarını kaybeden müşterilerimiz, mobil bankacılık şubesindeki yeni Panik Yok Butonu ile kartlarını anında kullanıma geçici olarak kapatarak mobilden işlemlerine devam edebiliyorlar. Kartları için kayıp veya çalıntı bildirimi gerçekleştirip, yeni kart talebinde de bulunabiliyor." FORD İLE MOBİL İŞBİRLİĞİ Ford
ile yapılan işbirliği çerçevesinde sürücülerin hayatlarını kolaylaştıracak yeniliğe imza attıklarının altını çizen Doğan, "Ford müşterileri, ellerini direksiyondan, gözlerini yoldan ayırmadan sürüş esnasında güvenli bir şekilde Yapı Kredi Mobil'e erişebiliyor" diye konuştu. Yapı Kredi Mobil uygulamasının, Ford araçları içerisinde sürücülere piyasa bilgilerini ve döviz kurlarını anlık olarak Türkçe sesli komutlar ile bildirdiğini belirten Doğan, Ford müşterilerinin Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ne sürüş esnasında numara çevirmeden Türkçe sesli komutlar ile bağlanabildiklerini söyledi.