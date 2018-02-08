Türkiye’ye yatırım için Londra’da buluştular

Globalturk Capital, EMPEA iş birliğinde gerçekleştirdiği buluşmalar aracılığıyla dünyanın en büyük özel sermaye fonlarına "Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısında bulunmayı sürdürüyor. Globalturk Capital ev sahipliğinde, 7 Şubat Çarşamba günü,Londra'da gerçekleştirilen toplantıda düzenlenen panel ve oturumlar aracılığıyla,katılımcılara Türkiye'de yatırım yapmanın avantajları anlatıldı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında yine Globalturk Capital, EMPEA iş birliğinde Istanbul'da gerçekleştirilen "3'üncü Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları" etkinliğinin sonuçlarını içeren rapor, ilk kez bu toplantı aracılığıyla açıklandı ve katılımcılar tarafından çok beğeni gördü.

Toplantıda yaptığı konuşmada fon sahiplerine ve yöneticilerine seslenen Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Başta Kamu maliyesinde ve kamu yönetiminde olmak üzere eğitimden AR-GE'ye her alanda geçmişten bugüne kadar çok sayıda reform ve düzenleme yaptık. Önümüzdeki 6 ay içerisinde birçok kritik alanda reform yapmaya devam edeceğiz. Firmaların üzerindeki vergi yükünü azalttık. Türkiye'de işçilik ücretleri alanında yapılan düzenlemelerin de etkisiyle yatırımcılaraavantajlar sağladık. Sırada ithalata olan bağımlılığın azaltılması, lojistik giderlerinin azaltılması ve projeye dayalı teşvik programının desteklenmesi var." diyerek dünyanın en büyük yatırımcılarını Türkiye'ye davet etti.

ŞİMŞEK: "AVRUPA ANA TİCARET ORTAĞIMIZ OLMAKLA BİRLİKTE ASYA VE AFRİKA PAZARLARINADA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Şimşek, "Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ülke. Genç nüfusumuz fazla. Sadece okul çağındaki nüfusumuzu ele alsak bile Avrupa'nın en kalabalık 8. Ülkesi olur. Üretim gücümüz arttı. Türkiye doğu ile batı arasında büyük bir enerji merkezi. Avrupa Türkiye'nin ana pazarı. Ancak, gelişen Asya ve Afrika'ya da yeterince odaklanmamız ve eğilmemiz gerekiyor." dedi.

YAPISAL REFORMLAR VE TEKNOLOJİK YATIRIMLARA DEVAM EDİLECEK

Türkiye'de yapısal reformlarla birlikte teknolojik yatırımların da süreceğini belirten Şimşek, "Teknoloji konusunda da TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılması, Kalkınma Bankasının girişimleri desteklemesi, yenilikçi teknoloji tabanlı girişim sermayesi fonu kurmak, dijital yol haritası, bilişim sektörünü destekleme ve geliştirme önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Kamu maliyesi reformları, vergi prosedürleri yönetmeliği, katma değer vergisi harcama reformu, performansa dayalı bütçelemeye önem veriyoruz. Ayrıca kamu yönetimi reformları, kamu personeli reformu, verimlilik, sorumluluk ve şeffaflık, e-devlet ile performansa dayalı bir anlayış üzerinde duruyoruz." diye konuştu.

Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut'un da yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattığı ve yatırıma davet ettiği etkinliğin ardından Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 30'a yakın fon temsilcisiyle özel olarak biraraya geldi.

ŞİMŞEK: "TÜRKİYE'NİN PR'ININ YURT DIŞINDA DAHA İYİ YAPILMASI LAZIM"

Şimşek özel buluşmada Başbakanlık Yatırım Ajansı temsilcilerinin de katılımıyla yatırımcıların Türkiye'ye ilişkin sorularına yanıt verdi. Yatırımcıların özellikle merak ettikleri alanın kur riskleri olduğu gözlenen toplantıda, Mehmet Şimşek söz konusu risklerin özellikle ve ağırlıklı olarak jeoploitk ve politik alandaki risk algısından dolayı oluştuğunun, altını çizdi.

Suriye'nin daha stabil hale gelmesiyle bu risklerin önemli bir bölümünün ortadan kalkacağına inandığını kaydeden Şimşek, Türkiye'nin doğru yolda olduğunu belirtti. Avrupa ile olan ilişkilerinde yakın zamanda iyileşmelerin olduğunu belirten Şimşek, "Türkiye'nin NATO'nun ve ABD'nin müttefiki olduğunu hatırlatarak ABD ile ilişkilerimizin iyi olmasını önemsediğini belirtti. Bu nedenle de her fırsatta kendimizi daha iyi anlatabilmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin özellikle PR'ının yurt dışında daha iyi yapılması gerekiyor. Bu yüzden bu gibi toplantılarda yatırımcılarla sık sık bir araya gelerek anlatımlarda bulunuyoruz" dedi.Diğer taraftan Çin'in tek kuşak tek yol stratejisi ve projeleri kapsamında Türkiye'den Çin'e kadar oluşan coğrafyada yapılması planlanan yatırımlar açısından da Türkiye'nin olumlu etkileneceğini kaydetti.

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, yaptığı konuşmada,Türkiye'nin sadece Türkiye'den hatta sadece çevresinden de ibaret olmadığını, Türk iş dünyasının ilk kez yurt dışına ciddi anlamda açıldığını ve bunun da özel sermaye fonları açısından önemli yatırım fırsatlarını beraberinde getirdiğini vurguladı. Türkiye'nin bugün bölgesel ve global risklerden etkilendiğini bunun da iç ve dış politikada etkilerinin kaçınılmaz olduğuna değinen Öney, bunun yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığına, dünyada bugün benzer bir olgunun Brexit, Katalan-Exit, Kalifornia-Exit gibi ya da bundan sonra ortaya çıkma ihtimali olan başka benzer belirsizliklerin her ülkeyi etkilediğine dikkat çekti.

ÖNEY: "2017'DE 15 ADET TOPLAM 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDI"

Öney, "Ancak bütün bunlara rağmen Türkiye'de konuşlanmış ya da yurt dışından yatırım yapan başarılı özel sermaye fonu yöneticileri doğrudan ya daGlobalturk Capital gibi hem Istanbul hem Londra'da faaliyetlerde bulunan girişim partnerleriyle işbirliği yaparak yatırımlarını şekillendirebiliyor, yüksek karlar elde edebiliyor.

2017 yılında bu yönde 2 milyar dolar civarı 15 adet yatırım gerçekleşti. 600 milyon dolar'ı aşan ve ilk kez halka arz yoluyla da yapılan ve euro bazında yatırımcılara yatırım yaptıkları miktarın 8-9 misli getiri sağlayan çıkışlar, bunun en açık kanıtı niteliğinde…"

"2018'DE ÇOK ÖNEMLİ YATIRIM VE ÇIKIŞLAR BEKLİYORUZ"

Geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptıkları toplantıda yapılan ankette 2018 yılında yatırımcıların %77'sinin Türkiye'ye yatırım yapmayı düşündüklerini, %55'inin ise en az bir çıkış yapma niyetinde olduğunu kaydeden Öney, 2018 yılında özel sermaye alanında çok önemli yatırım ve çıkışların olmaya devam edeceğini beklediklerini ifade etti. Bu yatırımların çoğunun 100 milyon doların altında kalacağını ancak %15'inin 300 milyon doların üzerinde gerçekleşeceğini ortaya koyan anket sonuçlarını da yatırımcılarla paylaştı.

MARK KENDERDİNE-DAVİES: "TÜRKİYE YÜKSELEN PAZARLAR İÇİNDE ÖNEMLİ BİR YERDE"

EMPEA Yönetim Kurulu Üyesi Mark Kenderdine- Davies, yükselen pazarların yatırımcılara önemli yatırım fırsatları sunmaya devam edeceğine inandıklarını ve o nedenle EMPEA olarak fon yöneticilerine bu ülkeleri daha iyi anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin yükselen pazarlar içinde önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Mark Kenderdine- Davies, ülkeye yatırım yapmış çok sayıda fonun portföyü arasında en üst mertebelerde yer aldığını kaydetti.

DR. ROBERT BARNES: "DAHA ÇOK ÖZEL SERMAYE FONLARI TARAFINDAN BORSAYA AÇILAN ŞİRKETLERE İLGİ VAR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Londra Borsası Birincil Piyasalar Küresel Başkanı Dr. Robert Barnes, Londra Borsası'nın özel sermaye fonlarına önemli çıkış alternatifi sunduğunu ve geçtiğimiz yıl yapılan 107 halka arzın %15'inin özel sermaye çıkışları olduğunu kaydetti. Özel sermaye fonları tarafından borsaya açılan şirketlere olan ilginin diğerlerine göre daha fazla olduğunu kaydeden Barnes, özel sermaye fonlarının kendilerinin halka açılmalarının da borsada yatırım yapan kurumsal yatırımcılardan fon yaratabilmek adına önemli olduğunu belirtti.

YATIRIMCILAR SORULARINA YANIT BULDU

Toplantıya katılan yatırımcılardan gelen önemli yorumların başında ise iç politikadaki risklerin Avrupa dahil her ülkede artıyor olduğuna dikkat çekilerek özelikle ekonomi alanındaki başarıların daha çok anlatılması yoluyla, iç politikadaki kısır politik söylemlerin önüne geçmesinin sağlanması önerisi destek buldu.

Türkiye de yatırım yapabilmek için fon toplayan fon yöneticilerinin en zorlandıkları alanın söz konusu politik risk algısındaki olumsuzlukların anlatılması olduğunu belirten yatırımcılar, bu konuda yatırımcılara güvence verilebilecek kredi garanti fonu benzeri bir yapının düşünülmesinin yararlı olabileceğini belirttiler.

Yatırımcılar Mehmet Şimşek'in ekonomiye olan hakimiyetinden ve tüm sorularına verdiği samimi ve açık geri bildirimlerden oldukça etkilendiklerini ve sorularının çoğuna yanıt bulduklarını ifade ettiler.