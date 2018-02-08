Vakıf Emeklilik’ten tamamlayıcı sağlık sigortası

VAKIF Emeklilik, Güneş Sigorta işbirliğiyle sağlık sigortası alanına girerek, Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satışına başladı. Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödemeden faydalanılıyor. Anlaşmalı sağlık kurumlarında yılda 10 vaka ile geçerli olup %100 ödemeli olan Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ayakta tedavi teminatında bulunan 10 defa doktor muayenesine bağlı olarak uygulanacak tetkikler yine aynı muayene limiti içinde karşılanıyor. Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na sahip olan sigortalılar ayrıca diş röntgeni, diş taşı temizliği ve diş hekimi muayenesini işlemlerini içeren Diş Paketi hizmetinden belirlenen özel anlaşmalı kurumlarda yılda bir kez ücretsiz yararlanabiliyor.

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