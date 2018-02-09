Boydak’a el konuluyor

Sahiplerinin FETÖ
/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve finansal destek vermek suçlamalarıyla yargılandığı Boydak Holding
'e el konulması için iddianame hazırlandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yönetiminin TMSF
kayyumluğunda devam eden Boydak Holding'te iki farklı muhasebe kaydı tespit edildi. Savcılık, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayarların da imha edildiğini tespit etti.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Boydak Holding yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa ve Şükrü Boydak'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı dava kapsamında, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları doğrultusunda 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talep yazısı gönderdi. Talep yazısında Boydak Holding ve bağlı şirketlerde resmi muhasebe programı SAP dışında 'Logo Unity' isimli muhasebe programının kullanıldığı, iki farklı muhasebe kaydının tespit edildiği vurgulandı. Holding'e bağlı Merkez Çelik isimli şirketle irtibatlı server'lara bağlı tutulan muhasebe kayıtlarının, iki farklı ve birbiriyle bağlantılı dizüstü bilgisayara yedeklendiği ve daha sonra imha edildiği belirtilen talepte, şu ifadelere yer verildi: "İkinci ve üçüncü muhasebe kaydının kapalı devre sistemi içinde laptoplar üzerinde tutulmaya devam edildiğinin anlaşıldığı, bu ikinci ve üçüncü kayda ilişkin fiziki evrakın, sanık Mustafa Boydak
'ın talimatı ile Merkez Çelik AŞ'nin kazan dairesinde imha edildiği, her iki laptopun soruşturma ve kovuşturma sürecinde saklandığı, ikinci ve üçüncü kayıt dışı kayıtların gizlenmesi konusunda finans departmanında çalışan kişilere karşı yoğun bir baskı uygulandığı, bu şekilde eylemlerin ve terör örgütüne yardımların gizlenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir."
"FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Bylock kullanıcısı İlker Duymaz'ın, örgüt içinde arama tarama mesulü olarak aldığı talimatla Hacı Boydak'ın işyerinde silme işlemi yaptığı bildirildi. MASAK RAPORU SUNULACAK
Tespitlerle ilgili MASAK raporlarının da mahkemeye sunulacağı belirtilen talep yazısında şöyle denildi: "Boydak Holding ve bağlı şirketlerde resmi muhasebe kayıtları dışında gayriresmi ikinci ve üçüncü muhasebe kayıtlarının gizlice ve kapalı devre sistem içinde tutulduğunun tespit edildiği, bu gayriresmi muhasebe kayıtlarının tutulduğu dijital verilerin ve fiziki evrakın imha edildiği, bu şekilde bir kısım verilere ulaşma imkânının engellendiği, sanıkların ve Boydak Holding'in FETÖ örgütü ile ilintili yapıların finansmanı için fon aktarımında bulundukları anlaşıldığından, Boydak Holding ve bağlı şirketlerin TCK'nin 54/6 maddesi uyarınca mülkiyetinin devlete geçmesine karar verilmesi talep olunur."