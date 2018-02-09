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İnsan kaynağı buluta çıktı Kurumlar, insan kaynağı yazılımları için paket programlara yatırım yapmak yerine yeni nesil bulut uygulama alışkanlığına geçiş yapıyor

Giriş Tarihi: 9.2.2018