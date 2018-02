İnsan kaynağı buluta çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Şirketlerin insan kaynakları yönetimi için yazılım kullanması işleri kolaylaştırmıyor. Güncelleme problemleri olmadan Özlük Yönetimi, İzin Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Harcama Takibi, Fazla Mesai Yönetimi, Zimmet Takibi Şirket Takvimi Performans Değerlendirme, Yemek Kartları, Puantaj, Bordrolama, BES Otomatik Katılım gibi tüm konularda çözüm geliştirmek mümkün. Türk Telekom 'un girişim hızlandırma programı Pilot mezunu Kolay İK girişimi her gün kullanılan e-posta ya da sosyal ağlardaki hesaplarınız kadar kullanımı kolay bir arayüz sunuyor. Kolay İK, size en az her gün kullandığınız e-postanız ya da sosyal ağlardaki hesaplarınız kadar kullanımı kolay bir arayüz sunuyor. Kolay İK'yı kullanan veya deneyenler, internet sitesinde sağ alttaki sohbet uygulamasından, telefon veya e-posta ile soru sorulabiliyor. Hatırlatma özelliği sayesinde takvimde yer alan hiçbir tarihi (doğum günleri, izin günleri, şirket etkinlikleri, resmi tatiller vb.) kaçırmayacak. Kolay İK bulut tabanlı bir yazılım olduğu için kurulum süreci yok.Bilgisayarınızdaki olası problemler ve saldırılardan (virüs girmesi, bilgilerin silinmesi, vb.) etkilenmiyor. Bulut tabanlı sistem sayesinde çalışanların tüm bilgi ve taleplerine bulunduğu her yerden ve tüm cihazlarınızdan ulaşabiliyor, talepleri yanıtlayabiliyor, bilgileri düzenleyip analiz edebiliyorsunuz. Çalışan sayısına göre şirket uygun paketi seçip farklı ödeme seçenekleriyle ödeme yapılabiliyor. Taahhütsüz, dilediğiniz kadar kullanılıyor ve kullandığınız kadar ödeme şansı sunuyor.