Mitsubishi’den Manisa’ya dev yatırım

Mitsubishi 382.5 milyon TL sermaye ile Avrupa'nın ilk ev tipi klima fabrikasını Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdu. Yeni üretim tesisinin açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu fabrika Türk ekonomisine ve siyasi istikrara duyulan güvenin göstergesidir. Türkiye ve Japonya'nın stratejik ortak olarak bilim teknoloji ve sanayi alanında daha yoğun işbirliği yapılması ve yakın gelecekte ticaretimizi 5-10 katına çıkarmamız ortak menfaatlerimiz gereğidir" diye konuştu. Mitsubishi Elektric Başkan ve CEO'su Masaki Sakuyama "Türkiye, yeni fabrikayla Mitsubishi Elektrik için önemli bir üretim üssü haline geldi" dedi. Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise "Yıllık 500 bin set üretim kapasitesine sahip bu fabrikadan Avrupa'ya da ürün tedarik edilecek" diye konuştu.

YEŞİM OKSAY