MÜSİAD'dan 5 yeni temsilcilik ataması

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu tarafından, Moritanya'ya Zeynel Abidin Kaymak, Tahran'a Fatih Çayabatmaz, Venezuela'ya Hayri Küçükyavuz, Malezya'ya Sabri Yardımcı ve Singapur'a Sıtkı Kök temsilci olarak atandı.

Böylelikle MÜSİAD, 1993 yılında, Almanya'da açılan ilk yurt dışı şubesinden bu yana geçen 25 yıllık süre zarfında, 70 ülkede 187 noktaya ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD'ın Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, "Ticaretin en temel kuralı, 'Varlığını fiziken hissettirmediğin yerde, ticaretin oyun kurucusu olamazsın' düsturudur. MÜSİAD olarak bizler, yurt içi ve yurt dışı yapılanma faaliyetlerimizde, bu prensip doğrultusunda hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın muhtelif noktalarında temsilcilik ofisi açmayı hedeflediklerini belirten Uyar, şunları kaydetti:

"2018 yılını Afrika Yılı olarak ilan ettik. Yıl içerisinde 30 ayrı Afrika ülkesinde temsilcilik ofisi açmayı planlıyoruz. Aynı şekilde Asya-Pasifik bölgesine yönelik teşkilatlanma çalışmalarımız da sürüyor. Bu bağlamda 10 ayrı Asya ülkesinde temsilcilik ofisi açacağız. Bütün bunlara ek olarak Körfez ülkeleri ve Türki devletlerin olduğu bölgelerde de önemli faaliyetler yürütüyoruz. Stratejik açıdan önemli gördüğümüz bu bölgelerde ilişkilerimizi güçlendirmek adına 'ticaret diplomasisi' yürütmeye devam ediyoruz. Yurt dışı teşkilatlanma çalışmalarımız kapsamında 2018 yılı sonuna kadar Belçika, Bakü, Tiflis, Kazakistan, Malezya, Berlin ve İsveç'te şube açmayı hedefliyoruz."