‘Nasdaq’tan vazgeçmeyeceğiz’

Bir buçuk yıldır ABD Borsası The Nasdaq Stock Market'te halka arz olmak için hazırlık yapan TAB Food Investments (TFI) Tab Gıda Yatırımları, gong töreninden 12 saat önce deyim yerindeyse düğününü ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. Nasdaq'ın son 6 yılın en sert düşüşünü yaşaması şirket yöneticilerini bu kararı almak zorunda bıraktı. Hisselerinin bu düşüş nedeniyle yatırımcının gözünde itibar kaybetmemesi için halka arzı ileri bir tarihe erteleyen şirket, en geç bir yılda bu hedefe ulaşmayı planlıyor. Son iki haftada Londra, Chicago ve Boston'da 150 kurumsal yatırımcıyla Road Show yapan TFI ekibi, Türkiye'ye olan yatırım iştahı nedeniyle arzdan büyük beklenti içindeydi. Şirket şimdi arz için doğru zamanı kolluyor. Burger King, Popeyes, Arby's, Usta Dönerci ve Sbarro markalarını bünyesinde barındıran TFI hisselerinin yüzde 8.6'sı bundan bir yıl önce Goldman Sachs, Credit Suisse ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından alınmıştı. Bu süreçte hissedarlarıyla halka açılma kararı alan şirket, arz adresi olarak hızlı büyüyen şirketlerin kote olduğu Nasdaq'ı seçmişti. Arzdan beklenen 222 milyon dolarlık getirinin 45 milyonu kasaya konulup, bir bölümü de Popeyes'in Çin'e açılmasına kullanılacaktı.

10 YIL GERİDEN GELİP REKOR KIRDIK

TFI Holding Başkanı Erhan Kurdoğlu ve CEO Korhan Kurdoğlu, 24 yıllık büyüme öykülerini şöyle anlattı: "İlk restoranı 1994'te Etiler'de açtık. Dünyada 10 yıl geriden gelip Mc Donalds'ı geçen ilk ülke olduk. Bugün bin 100'ü yurtiçinde 900'ü de Çin'de olmak üzere 2 bin restorana ulaştık. Burger King ile de Gürcistan, Makedonya, KKTC'de restoranlarımız var."

ÇİN'E 20 BİN TON PATATES

2017'de ciroda yüzde 40, kârlılıkta yüzde 60 büyüyen TFI'nın franchiselarla birlikte konsolide satışları 6 milyar liraya ulaştı. Bu yıl da benzer büyüme bekleyen şirket, Çin operasyonuyla birlikte 50 bin kişiye istihdam sağlıyor. Süt, ekmek, patates et ve yeşil sebze tedariğinin yüzde 50'sini ürettiklerini belirten Erhan Kurdoğlu, "Amasya et tesisimiz yılda 18 bin ton et işliyor. Çin'e yılda 20 bin ton patates gönderiyoruz. Acıpayam'daki süt tesisimizden piyasaya yılda 50 bin ton çiğ süt veriyoruz" dedi.

'GRUBUN KIYMETLİSİYİZ'

TFI operasyonel olarak globalde Brezilya merkezli 3G'nin en büyük iştiraklerinden RBI'a (Restoran Brands International) bağlı olarak faaliyet gösteriyor. CEO Korhan Kurdoğlu, "Yılda 400 milyar dolarlık bir büyüklüğü yöneten 3G'nin gözbebeği RBI'ın yıllık büyümesinin yüzde 20'si bizden geliyor. Onları borsaya bir Türk şirket olarak biz taşıyacağız. Gruba değer katan en büyük iş ortağıyız" diye konuştu. Nasdaq'ın ardından BIST'e de açılma planlarının bulunduğunu vurgulayan Kurdoğlu, yabancı hissedarlarının Türkiye'ye güveninin tam olduğunu ifade etti.