Sinpaş, EuroLeague’e sponsor oldu

Sinpaş devlerin oynadığı Avrupa Basketbol Ligi EuroLeague Basketball'a sponsor oldu. Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, "Bu anlaşmayla ilk defa bir gayrimenkul firması THY EuroLeague'e sponsor oldu. Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zeljko Obradovic ile yeni 'Queen Bomonti' projemizin reklam yüzü olarak çalıştık. Anlaşmamız 1 senelik ve devam etme hakkı bizde saklı" diye konuştu. Projenin hedef kitlesiyle basketbol seyircisinin örtüştüğünün altını çizen Gecamer, "Daha önce Bursaspor'a sponsor olup yerelleştik. Şimdi de bu sponsorlukla hedef kitlemizi çeşitlendireceğiz. Sponsorluk yabancı yatırımcımız için de bir prestij sağlayacak" dedi. EuroLeague Yönetim Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu ise Türkiye'de basketbolun pek çok ülkeye göre çok hızlı geliştiğini ve bu tip sponsorlukların iki tarafa da katkı sağladığını söyledi. Bertomeu, "Hem dijital ve hem de televizyon platformlarında 2.8 milyar izleyiciyi aştık. Geçtiğimiz yıl oynanan Final Four Türk kulüplerinin başarısı, Turkish Airlines EuroLeague'in ve 7DAYS Eurocup'ın elde ettiği bu sonuçlarda Türk pazarı büyük rol oynadı" diye konuştu.

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