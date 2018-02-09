Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Sinpaş, EuroLeague’e sponsor oldu

Sinpaş, EuroLeague’e sponsor oldu

Şinpaş GYO, Avrupa Ligi EuroLeague’e 1 yıllık sponsor oldu. Sinpaş Genel Müdürü Gacemer “Hakkımız saklı, anlaşmayı uzatabiliriz” dedi

Giriş Tarihi: 9.2.2018
Sinpaş, EuroLeague’e sponsor oldu

Sinpaş devlerin oynadığı Avrupa Ligi EuroLeague Basketball'a sponsor oldu. Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, "Bu anlaşmayla ilk defa bir gayrimenkul firması EuroLeague'e sponsor oldu. Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zeljko Obradovic ile yeni 'Queen Bomonti' projemizin reklam yüzü olarak çalıştık. Anlaşmamız 1 senelik ve devam etme hakkı bizde saklı" diye konuştu. Projenin hedef kitlesiyle basketbol seyircisinin örtüştüğünün altını çizen Gecamer, "Daha önce Bursaspor'a sponsor olup yerelleştik. Şimdi de bu sponsorlukla hedef kitlemizi çeşitlendireceğiz. Sponsorluk yabancı yatırımcımız için de bir prestij sağlayacak" dedi. EuroLeague Yönetim Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu ise 'de basketbolun pek çok ülkeye göre çok hızlı geliştiğini ve bu tip sponsorlukların iki tarafa da katkı sağladığını söyledi. Bertomeu, "Hem dijital ve hem de televizyon platformlarında 2.8 milyar izleyiciyi aştık. Geçtiğimiz yıl oynanan Türk kulüplerinin başarısı, EuroLeague'in ve 7DAYS Eurocup'ın elde ettiği bu sonuçlarda Türk pazarı büyük rol oynadı" diye konuştu.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinpaş, EuroLeague’e sponsor oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN