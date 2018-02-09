Türk Telekom'un 2017 yılı net kârı 1 milyar 136 milyon lira

Şirketten KAP'a gönderilen 2017 bilançosu ve açıklamalarında konsolide gelirlerin yüzde 12.6 artışla 18.1 milyar TL'ye yükseldiği ifade edildi.

Konsolide FAVÖK, yüzde 18 artış göstererek, şirketin 2017 yılı için 6.3 milyar TL–6.4 milyar TL aralığındaki FAVÖK öngörüsünün üst seviyesinde gerçekleşti ve 6.45 milyar TL'ye yükseldi.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, FAVÖK marjı, hızlanan gelir büyümesi ve maliyet yönetiminin etkisiyle 2016 yılına göre 1.6 baz puan iyileşerek yüzde 35.6 oldu. Son çeyrekte hazine paylarındaki uzlaşmaya ilişkin ayrılan 144 milyon TL'lik karşılığın bir defalık etkisi hariç tutulduğunda, 2017 yılı FAVÖK marjı yüzde 36.4'e yükseldi.

Grup 2017'de ayrıca yaklaşık 3.3 milyar TL seviyelerinde olan konsolide yatırım harcamaları öngörüsüne paralel, gelirlerin yüzde 17.8'ine karşılık gelen 3.2 milyar TL de yatırım gerçekleştirdi.

Şirketin KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada da 2017 karından temettü ödemesi yapılmayacağı belirtilerek, olağan genel kurulda karar verilmek üzere "..bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 1.1 milyar TL net karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunda ...teklifte bulunması kararlaştırılmıştır" denildi.

2018 ÖNGÖRÜLERİ

Bu yılki beklentilerini de açıklayan Türk Telekom, konsolide gelirlerin (UFRYK 12 hariç) 2017 yılına göre yaklaşık yüzde 11 artmasını beklerken, konsolide FAVÖK tutarının 7 milyar TL–7.2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Şirket, konsolide yatırım harcamalarının da yaklaşık 3.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

DOANY: 2018 YILINA YÜKSEK BİR İVME VE ÖNÜMÜZDE ÖNEMLİ FIRSATLARLA GİRDİK

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "2017 yılı Türk Telekom Grubu için finansal, operasyonel ve stratejik açıdan öne çıkan bir yıl oldu. İyi işler sergiledik ve penetrasyonu arttırmaya, inovasyonu hızlandırmaya ve müşteriyi en öne koymaya odaklandıkça güçlü sonuçlar elde ettik. 2018 yılına yüksek bir ivme ve önümüzde önemli fırsatlarla girdik" dedi ve ekledi:

"Dijitalleşme yolculuğumuzda özgün bir yol takip ediyoruz. Bir tarafta, ilk sonuçları oldukça teşvik edici olan Türkiye'nin ilk dijital klavyesi TAMBU gibi mobil uygulamalarımız var. Diğer tarafta, iştiraklerimiz akıllı şehirler ve sağlık kampüsleri gibi BT projeleri ve SDN ve NFV gibi yeni nesil teknolojilerin, 5G/Nesnelerin İnterneti ile küçük hücre erişim teknolojisini besleyerek ticarileştirilmesi üzerine çalışıyor.

Bu yolculukta, bazı önemli 'dikeylerde' ve farklı 'yataylarda' parlak geleceği olan yeni fikirlere gelecek dönem yatırımlarımızda, şu anda kuruluş aşamasında olan Kurumsal Risk Sermayesi Şirketimiz bizi daha da destekleyecek. Bütün faaliyetlerimizde, odak noktamız müşterilerimiz. 41.7 milyon müşteriye hizmet sunma konusunda ciddi bir sorumluluğumuz var.

"2017'de, daha iyi bir müşteri deneyimi yolculuğu için doğrudan benim yönettiğim ve kendimizi müşterinin yerine koyduğumuz heyecan verici bir girişim olan "Empati Programını" başlattık. Bu proje çerçevesinde benden başlayarak her bir Türk Telekom çalışanı sorunların belirlenmesi ve bunlara çözüm bulunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu projenin Ağustos ayındaki başlangıcından bu yana, ilk aramada çözüme kavuşturulan müşteri talep oranı önemli bir artış gösterdi ve 2018 yılında daha fazla ilerleme kaydetme yolunda kararlılığımız sürmekte.

Buna ek olarak, 250 Türk Telekom ofisimizin optimizasyonu için çalışıyoruz. Bir taraftan ofislerde sunduğumuz ürün ve hizmet yelpazemizi arttırırken, pilot ofislerde iştiraklerimizden Innova ile geliştirdiğimiz akıllı mağaza konseptimizin lansmanını yakın zamanda gerçekleştirdik. Bu şekilde, müşteri hizmetlerinde uçtan uca mükemmeliyeti güçlendirmeyi ve böylece şirketimizin değerini arttırmayı hedefliyoruz."